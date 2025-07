El juny es tanca amb 267 persones en recerca de feina

Un treballador del sector de la fusta (SFGA)

Les dades mensuals del Servei d’Ocupació, comptabilitzades l’últim dia del mes de juny de 2025 assenyalen que el nombre global de demandants en recerca de feina a final de mes és de 267 persones, amb una variació respecte al mes anterior del +3,5% (258 persones) i un -20,1% inferior al mateix mes de l’any anterior (334 persones).



El nombre de demandants en millora de feina a final de mes és de 183 (183 el mes anterior), fet que representa una variació mensual nul·la i una variació del -21,8% respecte al juny de l’any 2024 (234 persones).



El nombre de demandants de serveis a final de mes és de 80. D’aquests, no hi ha cap demandant en situació de baixa mèdica superior a 6 mesos. La variació en valor absolut respecte al mes anterior en el cas dels demandants de serveis en situació d’ocupació és de +4 persones (cap el mes anterior) i per als demandants en situació de baixa mèdica la variació és nul·la.



El nombre total de llocs de treball oferts a final de mes és de 1.928 (1.953 el mes anterior), equivalent a una variació mensual del -1,3% i una variació del +0,5% respecte al juny de l’any 2024 (1.919 ofertes de treball).



El nombre de persones beneficiàries de l’ajut econòmic per desocupació involuntària decretada pel Govern és d’11, el que representa una variació del -8,3% respecte al mes anterior i una variació d’un -59,3% respecte al juny de l’any passat (27 persones).



Aquest mes s’han fet 7 contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació i 8 mitjançant els programes de treball temporal.



Del total de persones inscrites al Servei d’Ocupació, n’hi ha 58 que van trobar feina pels seus propis mitjans.