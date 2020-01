Just dilluns que s’hauria de reprendre el judici de la causa primera del cas BPA l’advocat Josep Anton Silvestre presentarà a primera hora una demanda per via administrativa tornant a demanar la recusació del fiscal general. Aquesta maniobra no hauria d’impedir que aquest cop sí que arrenqui un judici que s’ha posposat en diverses ocasions. Es preveu que duri uns quatre mesos.

En aquest afer jurídic es processa 24 exdirectius i exgestors de BPA per blanqueig de capitals. En aquesta primera setmana s’haurien de tractar les qüestions prèvies, que les defenses dels processats consideren que constitueixen greus mancances del cas. Un dels advocats ja ha avançat recentment que considera que una part del sumari no hauria de contenir referències a exdirectius veneçolans de l’empresa de petrolis. Però n’hi haurà d’altres.

D’altres lletrats volen que es treguin del cas les escoltes efectuades a Espanya en el marc de la causa Emperador contra el grup criminal xinès Gao Ping. Es basen en el fet que una sentència recent del Tribunal Constitucional afirmava que una d’aquestes proves no es podia usar contra un dels processats. Per això, el Tribunal de Corts va decidir treure-les però només en aquest afer i els lletrats volen que s’anul·lin totes.

Si no hi ha ajornaments i després que s’hagin escoltat les parts, les sessions s’haurien de suspendre durant dos o tres setmanes. Posteriorment, es reprendrien amb les declaracions dels acusats.

Previsiblement, el primer serà l’acusat amb més pena sol·licitada: Joan Pau Miquel, exconseller delegat de BPA.

Després dels acusats serà el torn dels testimonis. Entre ells l’empresari Rafael Pallardó, que va canviar la declaració. Es preveu que la vista oral duri uns 4 mesos.

La darrera suspensió va ser al setembre perquè una de les accionistes minoritaris va morir i no va deixar hereu. I això va obligar que se’n nomenés un. A més, alguns lletrats van demanar la recusació del fiscal general i l’adjunt per les trobades que haurien mantingut amb consellers generals demòcrates per introduir canvis en la llei antiblanqueig. Finalment, no va ser concedida i el judici es reprendrà. A banda d’aquest, hi ha una vintena de casos judicials més relacionats amb BPA.