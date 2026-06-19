El Govern prorroga el termini per a presentar projectes de biodiversitat i per a prevenir danys de fauna protegida

El Govern ha acordat la pròrroga del termini de presentació de sol·licituds de dues convocatòries de subvencions corresponents a l’exercici 2026 en l’àmbit del medi ambient. En concret, es tracta de la línia destinada a actuacions a favor de la biodiversitat i del paisatge, i de la línia orientada a la prevenció de danys causats per fauna protegida en explotacions agràries, ramaderes i apícoles.
Els terminis inicialment establerts finalitzaven aquest divendres 19 de juny. Tanmateix, a data del 16 de juny només s’havia formalitzat una sol·licitud en cadascuna de les convocatòries, alhora que s’havien registrat diverses consultes d’interès per part de possibles beneficiaris. D’acord amb aquest context, el Govern ha considerat oportú ampliar el termini de presentació de sol·licituds fins al 31 de juliol de 2026.
Aquesta decisió té per objectiu afavorir una major participació i garantir que els potencials beneficiaris disposin del temps necessari per a preparar i presentar les seves propostes.
Aquestes línies d’ajut volen impulsar iniciatives d’entitats públiques i privades, particulars, associacions sense ànim de lucre i titulars d’explotacions agràries, ramaderes i apícoles, d’acord amb les bases establertes i condicionades a la disponibilitat pressupostària.