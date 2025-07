El Govern proposa la transformació d’Andorra Digital com a societat pública

Marc Rossell, ministre de Funció Pública i Transformació (SFGA)

El ministre de Funció Pública i Transformació, Marc Rossell, ha presentat aquest dilluns a la premsa el Projecte de llei de creació de la societat pública Andorra Digital, SA. Aquesta iniciativa, que sorgeix d’una encomana del Consell General, té per objectiu fer el pas natural d’evolució de l’entitat per a poder dedicar els esforços a aconseguir l’adaptació i l’evolució digital en termes de país i fer-ho de la mà d’un soci tecnològic clau com és Andorra Telecom.

Actualment, l’entitat Andorra Digital està integrada a la Fundació Privada del Sector Públic Andorra Recerca i Innovació, i la proposta que recull el Projecte de llei és que pugui transformar-se en una societat pública amb personalitat jurídica pròpia. Rossell ha explicat que aquest nou pas no suposarà cap increment de pressupost ni tampoc un gran canvi en l’àmbit organitzatiu ni de recursos humans. “El ritme exponencial de l’evolució tecnològica en l’àmbit digital representa un repte d’adaptació per a totes les societats, però també comporta una oportunitat ineludible per a definir un model d’Administració més inclusiu”, ha destacat, posant èmfasi que la nova forma jurídica d’Andorra Digital permetrà avançar en aquesta línia. Així, el ministre ha apuntat que l’Andorra Digital actual ha permès evolucionar de forma notòria la digitalització del país, com així ho indiquen diversos estudis internacionals, i que ara cal fer un pas més per a avançar en aquest àmbit.

Per tal d’escollir la nova forma jurídica, el Govern ha impulsat un estudi comparatiu amb diferents països per a valorar quina estructura tindria un millor encaix per les característiques pròpies del Principat. Les conclusions de l’estudi denoten la idoneïtat de constituir una entitat amb identitat jurídica pròpia que impulsi, governi i gestioni el repte de la digitalització del país de forma holística, mentre el Govern defineix i prioritza les iniciatives.

Així, l’entitat permetrà a l’Estat dotar-se de l’estructura organitzativa necessària que garanteixi la consecució dels seus objectius estratègics 2030 en termes de digitalització, com també un grau idoni de dinamisme i adaptabilitat per a poder maximitzar els beneficis de les noves eines tecnològiques i poder acompanyar la ciutadania i els sectors productius davant els reptes que representa la transformació digital.





Nou soci tecnològic: Andorra Telecom

Un dels principals canvis que preveu el Projecte de llei és la participació d’Andorra Telecom dins d’aquesta nova societat, amb un percentatge accionarial del 25%, mentre que el 75% restant quedaria en mans del Govern. L’aliança amb Andorra Telecom és també un pas natural després de les diverses accions ja dutes a terme de forma coordinada i “és el soci tecnològic ideal per a accelerar la transformació digital del país”, ha destacat Rossell.

D’aquesta manera, la nova Andorra Digital permetrà donar cobertura de necessitats tecnològiques transversalment amb visió de país, tindrà major capacitat de donar serveis a les entitats públiques del país i impulsarà l’economia d’escala afegint eficiència operativa. Quedaran sota el paraigua d’Andorra Digital, igualment com ara, l’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD), l’Agència d’Intel·ligència de la Dada (AID), el Centre del benestar i competències digitals d’Andorra i tot el que estigui relacionat amb la interoperabilitat.

L’entitat es crearà com una societat de dret públic regida pel dret privat i, per tant, sotmesa tant a la normativa societària com a la normativa aplicable en matèria de finances públiques pel que concerneix el seu control financer. Aquest model facilita la possibilitat d’interrelació amb actors públics i privats, nacionals i estrangers, per a la coordinació de projectes estratègics.