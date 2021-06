El Govern impulsa un concurs per la realització d’una escultura en homenatge als voluntaris del país

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, la convocatòria de les bases per a la instal·lació d’una escultura al Parc Central d’Andorra la Vella en reconeixement als voluntaris i les voluntàries del país. L’objecte d’aquest concurs d’idees és la selecció, mitjançant jurat, d’una proposta per a la realització d’una escultura que representi el voluntariat d’Andorra en reconeixement de la tasca i compromís de les persones voluntàries envers la societat andorrana, sobretot en el context de la COVID-19.

El projecte està impulsat pel Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, el Ministeri de Cultura i Esports i el Comú d’Andorra la Vella. Així, el primer serà l’encarregat de fer l’aportació remunerada de 3.000 euros per al concurs d’idees (2.000 euros per a l’artista seleccionat/ada, i 700 euros i 300 euros per als/a els dos finalistes). Quant al Ministeri de Cultura i Esports, hi aporta la quantitat màxima de 15.000 euros que es destinaran a la producció de l’escultura. El Comú d’Andorra la Vella hi col·labora activament cedint l’espai on serà instal·lada l’obra i adequant-ne el lloc i els encontorns.

Així, tal com recullen les bases del concurs d’idees, poden participar les persones físiques i jurídiques, nacionals o residents legalment a Andorra, majors de 18 anys, de forma individual o com a equip col·lectiu artístic.

Les persones interessades tenen temps fins al 21 de juliol d’enguany per presentar candidatura davant del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat. Qualsevol consulta relacionada amb el concurs la podeu efectuar prop de l’Àrea de Participació i Promoció de la Joventut i el Voluntariat, al núm. de telèfon 829456, a l’adreça de correu electrònic joventut_voluntariat@govern.ad.