Tot just s’acaba el curs escolar i tot i que el contacte habitual entre alumnes es redueix, és possible que algun nen arribi amb polls a casa. Per això, avui coneixerem remeis casolans per a eliminar els polls i les llémenes a casa sense fer servir productes químics i igualment efectius.

Vinagre de poma

El vinagre de poma és molt agressiu davant aquests cossos microscòpics, tot i que si n’hi han molts, és possible que no els eliminem a tots amb una sola aplicació. Per a fer-ho, barreja aigua calenta i vinagre, a parts iguals, i aplica-ho sempre amb el cabell en sec.

Essència de lavanda

Heu de trobar essència de lavanda pura, al 100% i aplicar-la a les arrels alhora que aneu fent massatges. Aquest oli, es pot trobar en botigues de dietètica.

Infusió de fulles d’eucaliptus o fulles de romaní

Per a fer aquestes infusions, l’única cosa que hem de fer és posar aigua a bullir, posar-hi les fulles i deixar-ho reposar. Quan l’aigua s’hagi refredat una mica l’apliquem al cap infectat i fem un bon massatge, fins i tot a les arrels.