La xarxa de calor de FEDA a Andorra la Vella podrà alimentar una trentena d’edificis a finals d’any

La xarxa de calor que FEDA està construint a Andorra la Vella pot arribar a alimentar una trentena d’edificis abans de finals d’any. El projecte avança a bon ritme i la demanda és ara com ara “tres vegades per sobre de la previsió inicial”, tal com destaca el gerent de FEDA Ecoterm, Jordi Travé.

En l’actualitat FEDA Ecoterm està posant en servei la fase del projecte que va des dels Serradells al Poliesportiu d’Andorra i part del Camí de la Grau, és a dir, uns 1.200 metres de xarxa de calor i amb la qual s’alimenta “una catorzena d’edificis, entre públics com el Poliesportiu d’Andorra o l’Estadi Nacional i també edificis de nova construcció i gran nombre d’edificis privats”, explica Travé. “El nombre equivalent de llars que estem actualment alimentant estan al voltant de 600; és bastant per sobre de les expectatives que teníem just abans pandèmia”, valora.

El projecte va arrencar el 2019 i fins ara s’estava aportant calor al centre esportiu dels Serradells, al centre penitenciari i un parell d’edificis de la zona, un servei que ara s’incrementarà amb la catorzena d’edificis que s’hi incorporen. A finals d’aquest mes de juny començaran les obres per estendre la xarxa per la zona del carrer Prada Motxilla i abans de finals d’any s’espera poder donar cobertura al Lycée Comte de Foix i diferents edificis privats de la zona, fins arribar a la trentena prevista.

Quan finalitzi la fase per fer arribar la xarxa de calor a Prada Motxilla, a finals d’aquest any, s’encararà la fase del carrer Prat de la Creu fins a la Poste. “Tot el gruix del projecte estarà finalitzat l’any vinent tot i que estem tenint molta demanda de molts carrers en proximitat de la xarxa i estem estudiant noves extensions i ampliacions per la zona”, ha manifestat Travé. Aquesta xarxa està “dissenyada i pensada per poder subministrar calor a 2.000 llars, però en funció de la demanda es podria créixer una mica més “per poder també donar servei a la zona en proximitat a la xarxa”.

“Amb la pandèmia, l’aturada, el veure que era possible un entorn mediambientalment més sa crec que ha tingut un gran efecte en la xarxa de calor perquè un cop s’ha finalitzat el confinament hem tingut una demanda molt més important que la que teníem abans d’aquest confinament”, destaca Travé sobre l’increment de persones interessades en adherir-se a aquest nou servei de FEDA.

El gerent de FEDA Ecoterm recorda que “el que es busca amb aquest projecte és millorar la qualitat de l’aire de la zona, prové d’una font renovable amb la qual cosa s’aconseguirà reduir d’una manera molt notable les emissions de CO2 de la zona, a part d’oferir un nou servei a la gent”. En aquest sentit incideix en els avantatges de tenir aquesta connexió, ja que permet als usuaris tenir calefacció i aigua calenta d’una “manera molt més còmoda” ja que “encens el teu termòstat i tens el servei de calefacció a casa teva i t’oblides de tot el que hi ha al darrere”.