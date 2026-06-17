El Govern continua reforçant el suport al sector primari amb l’ajut a la bonificació del benestar animal i a la conservació de la biodiversitat

El Govern continua garantint l’acompanyament al sector primari amb l’aprovació del pagament de diferents línies d’ajut destinades a reforçar la sostenibilitat de les explotacions i la qualitat de la producció nacional. En aquest sentit, l’Executiu ha aprovat, aquest dimecres, les liquidacions corresponents a l’ajut a la bonificació del benestar animal per a l’any 2026, amb un import total de 262.577,31 euros destinats a les explotacions ramaderes del país, un import que s’ha incrementat gairebé un 3% respecte a la quantitat que es va liquidar l’exercici 2025 per aquest mateix concepte.
Aquesta línia d’ajut s’emmarca en l’estratègia del Govern per a incentivar pràctiques ramaderes més respectuoses amb el benestar dels animals i per a continuar avançant cap a un model productiu de qualitat, sostenible i que estan alineades amb els estàndards científics internacionals de benestar que s’han establert per als animals de renda, tot adaptant-los al sistema de producció extensiva del país.
Paral·lelament, el Govern també ha aprovat el pagament dels ajuts corresponents a l’any 2025 per al foment de pràctiques agràries específiques per al manteniment del medi natural amb un import global de 100.773,37 euros, amb un increment de 18% respecte a l’import liquidat l’any passat per als ajuts corresponents a l’any 2024. Aquest increment és fruit de la modificació que es va incloure en el marc reglamentari que regula aquest ajut a principis del 2024, que ha permès que s’hi puguin acollir totes aquelles parcel·les agràries que prèvia presentació de l’estudi tècnic corresponent, compleixen els requisits per a poder-se’n beneficiar. Aquests ajuts contribueixen a mantenir la biodiversitat vegetal del territori, reconeixent el paper clau que desenvolupen les explotacions agràries en la conservació del paisatge i dels ecosistemes naturals.
Aquesta nova injecció econòmica se suma a les accions que el Govern impulsa de manera continuada per a donar suport al sector primari, amb l’objectiu de garantir-ne la viabilitat, reforçar la producció local i compensar els beneficis que les activitats agrícoles i ramaderes aporten al conjunt de la societat, especialment en termes de preservació del medi natural, així com en la prevenció dels riscos naturals que el poden amenaçar (incendis forestals, despreniments d’allaus, etc.), donant continuïtat a les línies estratègiques del Govern per a continuar acompanyant el sector primari.