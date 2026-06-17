El parc públic d’habitatge destinat a lloguer assequible s’incrementa amb els 44 nous pisos de l’edifici Borda Nova 1

El Consell de Ministres ha acordat, aquest dimecres, la cessió per part del Govern a l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) de l’edifici Borda Nova I, situat al carrer Terra Vella, a la parròquia d’Andorra la Vella. L’INH incorporarà els 44 pisos d’aquesta promoció al parc públic d’habitatge de lloguer assequible, del qual s’encarrega de l’accés, l’adjudicació i la gestió.
L’edifici Borda Nova I consta de nou plantes sobre rasant amb un total de 44 habitatges, dels quals 15 són d’una habitació, 23 són de dues habitacions, i 6 són de tres habitacions. La planta baixa disposa d’un local l’ús del qual se cedirà al Comú d’Andorra la Vella i d’altres dos locals es destinen a instal·lacions de l’edifici.
L’immoble també consta de sis plantes sota rasant, amb unes 200 places d’aparcament per a cotxes i unes 20 de places per a motos. Cada habitatge disposarà d’una plaça d’estacionament de vehicle i la resta de places seran cedides, majoritàriament, al comú d’Andorra la Vella per a la seva gestió.
L’edifici Borda Nova I és el primer del parc públic d’habitatge d’Andorra que s’ha construït seguint els criteris de casa passiva, que és el màxim estàndard internacional d’eficiència energètica, de tal manera que l’immoble serà autosuficient en energia.
L’edifici s’ha construït en una parcel·la que el març del 2020, el comú d’Andorra la Vella va cedir de manera gratuïta al Govern per a l’habilitació d’equipaments públics, mitjançant la signatura d’un protocol que contemplava el compromís del Govern de construir-hi un edifici de promoció pública per a habitatges de lloguer, destinat a la política d’habitatge de lloguer a preu assequible. Va ser sota el mandat al comú de l’actual ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge.
En la mateixa parcel·la s’hi està construint un segon edifici (Borda Nova II) de 42 habitatges que es preveu que finalitzi a principi del 2029. Amb la incorporació dels 44 pisos de l’edifici Borda Nova I, aquest 2026 el total de pisos del parc públic serà de 266 dels quals 8 queden reservats per a situacions d’emergència residencial.
Fins a l’actualitat els edificis cedits a l’Institut de l’habitatge per a la seva gestió són els següents: la Solana del Pas de la Casa; Verge de Canòlich a Sant Julià de Lòria, Tobira a Andorra la Vella, Sant Joan de Caselles a Canillo, René Baulard a Encamp (antic hotel Hermus), i Roureda de Sansa a Andorra la Vella.
D’altra banda, s’han adjudicat a les persones postulants els pisos de l’edifici Ribasol a Arinsal, i s’ha obert la convocatòria ciutadana a l’edifici Font de Ferro a Aixovall. Els edificis Les Arbelles A a Ordino i Doctor Palau a Sant Julià de Lòria estan es fase de finalització d’obres.
Cal tenir present que actualment s’estan portant a terme obres en 5 edificis més: Arbella B a Ordino, Av. del Pessebre d’Escaldes-Engordany, El Cedre a Andorra la Vella, Borda Nova II a Andorra la Vella, Laurus a Sant Julià de Lòria, i Costes de Giberga a l’Aldosa de la Massana. Una vegada finalitzades les obres d’aquests 5 edificis, el parc públic d’habitatge s’acostarà al mig miler.
Així mateix, aquest dilluns passat el Govern ha obert el concurs per a l’adquisició de més edificis per ampliar el parc públic. El termini per a presentar les candidatures finalitza el 30/6/2026. L’objectiu del Govern és que el nombre d’habitatges de lloguer regulat s’ampliï fins a uns 650 pisos.