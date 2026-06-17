L’Executiu condecorarà amb l’Orde de Carlemany a Daniel Areny Rossell

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, atorgar la condecoració de l’Orde de Carlemany a Daniel Areny Rossell. Es reconeix així la seva trajectòria meritòria a favor de la promoció de la música coral i de la cultura popular andorrana, amb mèrits distingits en l’àmbit de les arts musicals i dansaires i de l’ensenyament. De la dilatada trajectòria personal i professional de Daniel Areny Rossell es destaca, entre d’altres aspectes, que ha estat el fundador i director de la Coral Rocafort, cofundador de l’Esbart Laurèdia, i ha contribuït a la creació de l’Institut Andorrà d’Estudis Musicals, on hi va treballar com a professor i cap d’estudis.
Daniel Areny també és compositor musical i ha centrat part de la seva trajectòria professional a la conservació del patrimoni cultural i musical, amb la recuperació de partitures i manuscrits.
La condecoració de l’Orde de Carlemany és una distinció honorífica que té com a objecte premiar els mèrits distingits, en vida o a títol pòstum, realitzats per persones físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, en el seu àmbit d’activitat o que realitzin o hagin realitzat serveis rellevants a l’Estat andorrà.