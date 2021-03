El Govern adjudica l’elaboració d’auditories energètiques

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, l’adjudicació definitiva per a l’elaboració d’auditories energètiques de tots els edificis calefactats del Govern, en el marc de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc). L’adjudicació ha estat per a l’empresa ENGIN, SAU per un import total de 149.809,12 euros. L’empresa té un termini d’execució de dotze mesos a comptar des de la signatura del contracte.

El 23% de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) provenen del sector de l’edificació, segons les dades del darrer inventari de GEH del 2017 d’Andorra. Per això, i d’acord amb el rol exemplar de l’Administració Pública exigit per la Litecc i seguint els passos marcats en el full de ruta del Govern (Horitzó23), es prioritzen les accions d’estalvi i eficiència energètica dels edificis que són béns patrimonials de l’Administració Pública. Aquest punt és un element clau en les polítiques energètiques per a garantir un desenvolupament sostenible.

La quantitat total d’immobles que són patrimoni de Govern, de gestió directa i que són calefactats és de 60; d’entre els quals es destaquen, a tall d’exemple, l’Edifici Administratiu del Govern, l’Auditori Nacional o l’Estació Nacional d’Autobusos.

D’acord amb els resultats de les auditories, l’Administració Pública impulsa la renovació de tots els seus edificis calefactats per assolir els requisits d’eficiència energètica en l’edificació, exigibles amb caràcter general als edificis de nova construcció, és a dir, que obtinguin un consum d’energia quasi nul.

A més, l’Administració Pública ha de disposar, per tots els seus edificis calefactats, d’un manual intern d’ús energèticament eficient de les instal·lacions. Les auditories energètiques que es realitzin als béns immobles de Govern són una bona base per a tenir un primer model de manual per a cada tipologia de bé immoble.