La bella dama sense pietat, de Miquel Desclot

Títol: La bella dama sense pietat

Autor/a: Miquel Desclot

Pàgines: 352

Editorial: Vitel·la

Sinopsi:

És una antologia de traduccions de poesies angleses de finals del segle XVIII fins a l’actualitat.

Es presenta com un volum d’interpretacions poètiques, un recull de poesies catalanes, que s’ofereixen sense el text original, que no pretenen substituir els originals anglesos, sinó presentar-se com a poesies de ple dret, amb l’esperança que tinguin prou capacitat de persuasió per commoure.

Autor/a

Miquel Desclot (Barcelona, 1952) va publicar el primer llibre de poesia, amb el títol lul·lià d’Ira és trista passió, com a guanyador del premi per a inèdits Amadeu Oller, la primavera de l’any 1971. Durant el mig segle transcorregut des de llavors, ha continuat publicant versos propis, com Cançons de la lluna al barret (1978), Auques i espantalls (1987), Com si de sempre (1994) o Fantasies, variacions i fuga (2006), i versions poètiques, com Llibres profètics de Lambeth, de William Blake (1987-89), Per tot coixí les herbes. De la lírica japonesa (1995), Cançoner de Francesco Petrarca (2016), La vida l’he castigada vivint-la, de Vincenzo Cardarelli (2020) o La bella dama sense pietat. Interpretacions poètiques de l’anglès (2021). També ha publicat poesia per a infants, reunida sota el títol El domador de paraules (2012).

