El FC Andorra salva un empat davant el Costa Brava en un partit ple de desgràcies

El FC Andorra no està fi en aquest inici d’any i en la visita del Costa Brava només ha pogut sumar un punt en un partit ple de desgràcies i de lesions. Els d’Eder Sarabia no han fet un bon inici de partit i a sobre tot se’ls hi ha complicat amb l’expulsió de Roger Riera al minut 23. Tot i jugar amb deu, però, els tricolors s’han mostrat seriosos i no han patit excessivament.

No ha estat una primera part fàcil per a l’Andorra, que ha començat dominant però que ha vist com tot se li començava a torçar a partir del minut 10. En els primers compassos, els tricolors han tancat el Costa Brava a la seva àrea i així ha arribat la primera rematada entre els tres pals: un cop de cap fluix d’Enri. Però amb la primera arribada gironina –un xut de Cala que ha desviat Josele a córner– tot s’ha complicat. Els d’Óscar Álvarez han començat a aproximar-se a la porteria d’un Andorra que, a sobre, ha rebut una altra mala notícia amb la lesió de Marc Pedraza.

I encara enmig del desconcert, ha arribat la jugada decisiva del matx: en una passada en llarg a Nuha, Roger Riera, que acabava d’entrar al terreny de joc, s’ha vist obligat a fer-li falta quan es plantava sol davant Josele i ha estat expulsat (23’). Per si no en tenia prou, el Costa Brava s’ha animat encara més i l’Andorra ho ha passat malament uns minuts.

Però a través de la pilota, els d’Eder Sarabia han aconseguit calmar de nou el duel. El cert és que, en inferioritat numèrica, els tricolors només s’han tornat a acostar a la porteria de Marcos amb un gran xut de Marc Fernández que ha fet volar el porter, però els visitants ja no han tornat a fer intervenir Josele en tot el primer temps.

Tocava treballar de valent i el cert és que l’Andorra ha sortit amb un bon to a la represa. Ha aconseguit que el Costa Brava no li prengués la pilota i a través de la possessió ha anul·lat tot el perill visitant, que buscava la potència de Nuha per fer mal.

Però la sort ha seguit sense acompanyar l’Andorra, que ha vist com, de nou, un jugador que acabava d’entrar al terreny de joc havia de marxar als pocs minuts: un quart d’hora ha durat Carlos Martínez abans de sortir lesionat. I entre tanta desgràcia, el Costa Brava ha fet un pas endavant i han tancat els tricolors en els darrers vint minuts. Tot i això, l’Andorra ha resistit bé i, de fet, ha tingut la millor ocasió d’aquest tram final quan Manu Nieto ha estat a punt de plantar-se sol davant el porter visitant Marcos. Perone li ha fet falta just a la frontal en una acció semblant a la de Roger Riera, però que l’àrbitre ha arreglat amb una targeta groga.

