L’atac que va patir Andorra Telecom va ser el més important en la història del país

Una ofensiva sense precedents a Andorra que anava destinat a fer caure les connexions dels anomenats ‘youtubers’, que estaven jugant en directe de manera simultània a través de la plataforma Twitch.

Així ho explica el portaveu de l’entitat, Carles Casadevall, que remarca que “són els atacs amb més violència que hem patit”. En aquest sentit, remarca que quan els youtubers van deixar d’estar en directe els atacs es van aturar.

Què és, però, un atac DDoS? Casadevall explica que es van enviar 2 milions de persones “a fer trànsit contra una màquina”. Això provoca “no només que la tomben sinó que molesten també tot el trànsit que va per allà”.

La parapública està treballant per protegir-se d’aquests atacs. Per això, es reunirà aquesta setmana amb els seus tècnics per buscar-hi una solució. El seu portaveu assegura que hi ha “solucions molt dràstiques i a curt termini”. Amb tot, aquestes tallarien el servei “i això no és el que volem”.

El que sembla clar és que aquest tipus d’atacs seran cada vegada més freqüents, però des d’Andorra Telecom asseguren que l’usuari està protegit i que l’afectació anirà a menys.