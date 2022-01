Roger Puig tanca els Mundials d’esquí adaptat amb una gran 10a posició a la seva línia del paral·lel

Els Campionats del Món d’esquí adaptat de Lillehammer (Noruega) arribaven aquest diumenge al seu final per a Roger Puig, amb la celebració de la cursa del paral·lel. L’andorrà ha aconseguit un nou top10, per tancar uns Mundials molt bons per a ell.

Puig ha estat 10è a les classificatòries de la seva línia, a només 0.21 de la classificació per a les finals, on entraven els 8 millors. Amb tot, el top10 assolit confirma les altes prestacions de l’esquiador del Principat en aquests Mundials, el que li dona molta força i motivació per a la pròxima gran cita de la temporada, com són els Jocs de Pequín.

Roger Puig, esquiador: “Avui última prova dels Mundials, el paral·lel. Ha anat molt, molt just. He fet desè de la meva mànega, es classificaven els 8 primers i he quedat súper a prop del 8è, a 0,21, i a 1,08 del primer. Estava súper ajustat. Sóc el primer que ha fet més d’un segon del primer i estic el 10è. En canvi, per l’altre traçat estaven amb dos segons i pico i encara estan els 8 primers. Estem molt contents perquè ha sortit una bona mànega. Llàstima de no poder classificar-se, però està molt bé”.