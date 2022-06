Títol: El drac Rac

Escriptor/a: EL POT PETIT (Josep Rovira, Sidharta Vargas i Helena Bagué)

Il·lustrador/a: Carlos Lluch

Editorial: Montena

Pàgines: 52

Edat: primers lectors

El Pot Petit és un grup musical que crea espectacles per al públic familiar. D’un d’aquests espectacles forma part la cançó El drac Rac, que ara s’ha publicat com un llibre de tapa dura, format quasi quadrat i il·lustrat a tot color, amb una estètica que remet i deu molt a la tècnica de l’anime japonès sense aportar res d’innovador en aquest camp.

El llibre explica l’aventura d’un drac inofensiu i ple de bona voluntat que ni vol fer mal ni vol ser temut pels altres animalons, als quals ajuda tres vegades consecutives fins a ser ben acollit per tots ells.

Com és natural provenint com prové d’una cançó, el text juga amb la rima, i això li dona un caire juganer que pot ser molt apreciat si es llegeix el conte en veu alta, però sap greu que el llibre no vingui acompanyat d’un CD, d’un codi QR o d’un enllaç d’internet que permeti escoltar la cançó d’aquest grup d’animació.

Tot el conjunt és amable, senzill i bufó, ple d’aquella gamma de colors d’eterna primavera que caracteritzen (potser ja massa sovint i tot) els llibres i les revistes per a infants. En definitiva, un llibre tan simpàtic i generador d’empatia com els espectacles del grup.

Teresa Duran Armengol / Clijcat / Faristol