El director de la Policia i el cap de l’Oficina Central Nacional d’INTERPOL assisteixen a l’Assemblea General de l’organització

Robert Guirao i Bruno Lasne durant la seva estada a Glasgow (Policia d’Andorra)

El director del Departament de Policia, Bruno Lasne, i el cap de l’Oficina Central Nacional, el sergent major Robert Guirao, han assistit aquesta setmana a 92a Assemblea General d’INTERPOL, que l’Organització Internacional de Policia Criminal ha celebrat a Glasgow, Regne Unit. En el transcurs de l’Assemblea, que és l’òrgan de govern de l’organització i reuneix cada any tots els països membres per a compartir experiències i estratègies de col·laboració, s’han analitzat programes de lluita contra la criminalitat; s’ha tractat l’ús de les dades biomètriques, el processament de dades i la intel·ligència artificial, i s’ha abordat la importància de mantenir les aliances i el multilateralisme en una estructura de seguretat global integrada.

Juntament amb la resta de caps d’INTERPOL i alts funcionaris d’arreu del món, Bruno Lasne i Robert Guirao han participat activament en les decisions que s’han pres en el marc de la trobada, que ha tingut lloc entre el 4 i el 7 de novembre. Una d’elles, l’elecció del nou Secretari General, Valdecy Urquiza, en substitució de Jürgen Stock, que finalitza el seu segon i darrer mandat després de 10 anys al capdavant de l’organisme. L’Assemblea també ha votat els nous membres del Comitè executiu en representació de les quatre regions de l’organisme: Àfrica, Amèrica, Àsia i Europa.

Aquests dies, el director de la Policia i el cap de l’Oficina Central Nacional també han mantingut diverses reunions bilaterals i converses amb representants de més d’una desena de països per a reforçar els llaços de cooperació entre cossos policials, un dels principals objectius de l’organització.

De fet, el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, va reivindicar durant l’acte d’obertura de l’esdeveniment, el paper de la cooperació policial internacional per a combatre la delinqüència organitzada. En aquest sentit, el president d’INTERPOL, Ahmed Naser Al-Raisi, va afegir que “és la cooperació transfronterera la que salva vides. Són els esforços col·lectius els que porten els criminals davant la justícia”. Al-Raisi també va manifestar com és de “crucial la capacitat d’adaptar-nos i innovar” per a fer front a “l’augment del crim organitzat, el tràfic de drogues i el terrorisme, així com als reptes que plantegen el canvi climàtic i els desafiaments migratoris”. El duc d’Edimburg ha estat l’encarregat de clausurar, dijous a la tarda, l’Assemblea General d’enguany, agraint “l’ardu treball i la dedicació de la policia”.

INTERPOL es va crear per a ajudar els seus membres a lluitar contra el crim, posant en contacte les policies de tot el món perquè intercanviïn informació i uneixin forces en operacions conjuntes. Actualment 196 països en formen part. La Policia d’Andorra n’és membre des de l’any 1987.