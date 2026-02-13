El Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell proposa que la seu de la nova Regió d’Emergències al Pirineu s’ubiqui a la comarca

El Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell ha acordat sumar-se a la petició que dilluns passat va aprovar per unanimitat el ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per tal que la recentment creada Regió d’Emergències Pirineus passi a dir-se Regió d’Emergències de l’Alt Pirineu i demana al Departament d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya que la base principal d’aquesta nova estructura s’ubiqui a l’Alt Urgell, que és on hi ha des de l’any 2008 els serveis territorials d’Interior a l’Alt Pirineu i Aran.
En una declaració conjunta dels alcaldes, que es portarà també al proper ple del Consell Comarcal, es planteja al Govern de la Generalitat que “aplicant el mateix criteri i la mateixa lògica que s’ha seguit en el desplegament de tota l’estructura dels serveis territorials de Salut i d’Educació al Pallars Jussà, el més raonable seria que la regió d’emergències pirinenca tingui la base a l’Alt Urgell, i encara més tenint en compte el volum d’habitants, tant fixos com de pas, que sumen Alt Urgell i Cerdanya, dues comarques, a més, frontereres amb el Principat d’Andorra, fet que comporta un nivell de trànsit molt més elevat que en cap altra zona del Pirineu”.
El Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell també dona suport a la petició que els alcaldes i el Consell Comarcal de la Cerdanya han fet al Govern i al Departament d’Interior, demanant que la seva comarca deixi d’estar adscrita a la regió d’emergències de la Catalunya Central i passi a forma part de la regió d’emergències del Pirineu “per la seva condició de comarca inequívocament pirinenca, tant per les seves característiques geogràfiques i climàtiques com per la seva estructura socials, econòmica i de mobilitat”.
Reunit en aquesta ocasió a l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet, el Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell també ha conegut de mà de la directora dels serveis territorials d’Educació, Carlota Valls, els canvis en el mapa escolar comarcal previstos per al curs 26-27; les properes passes que hauran de fer els ajuntaments per a avançar en el projecte de codificació d’edificis aïllats per a facilitar les tasques dels cossos d’emergències; exemples de gestió forestal a través de la posada en marxa de xarxes de calor als municipis de la Seu, Organyà i Coll de Nargó; les darreres novetats de la Llei d’Alta Muntanya, exposades pel director general de Polítiques de Muntanya, Carlos Guàrdia, i les xifres més destacades del pressupost del Consell Comarcal per al 2026, que ascendeix a 11,1 milions d’euros i que se sotmetrà a votació en el ple de dijous que ve, dia 19.