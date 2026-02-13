Avís taronja arreu del país per fort vent

Mapa d'avís taronja (SMN)
El Departament de Protecció Civil ha activat una prealerta després que el Servei Meteorològic Nacional (SMN) hagi emès un avís taronja per a aquest dissabte a tot el país per la previsió d’un episodi de fort vent. Concretament, la previsió detalla que l’avançament de la pertorbació Oriana comportarà un canvi de direcció del vent a component nord. El vent es reforçarà i arribarà als nivells màxims d’intensitat, amb ràfegues puntuals de 90 km/h en alguns fons de vall i més de 120 km/h als cims durant la tarda de dissabte, malgrat que bufarà vent durant tot el dia.

A més, el fenomen també portarà neu arreu del país i, per tant, es manté actiu per a demà dissabte l’avís del Servei Meteorològic per nevades, que al centre i sud del país es preveu que siguin d’intensitat baixa (avís groc), mentre que al nord del país la intensitat pujarà a mitjana (avís taronja). La previsió detalla que la cota de neu se situarà al voltant de 1.200 metres, amb tendència a baixar a qualsevol cota durant el vespre de dissabte. Es preveu que s’acumuli neu nova al voltant de 50 cm als cims del nord, 30 cm a 2.000 m, 20 a 1.500 i fins a 10 cm a 1.200. Durant el vespre de dissabte es preveuen acumulacions de fins a 5 cm de neu a 1.000 m.

Aquesta tarda de divendres, vista la situació, s’elevarà a nivell 4 el perill d’allaus (perill fort) sobre una escala de 5 al nord del país. El vent dificultarà la visibilitat a parròquies i cotes altes i afavorirà que el perill d’allaus s’elevi.

Davant del perill d’allaus, el Departament de Protecció Civil recomana que es limitin les activitats i sortides a la muntanya i que es prioritzin els recorreguts habilitats per les estacions d’esquí. Així, es recomana limitar els desplaçaments i extremar les precaucions a la carretera. Des de l’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) es mantindrà vigilància activa per si cal efectuar tirs preventius d’allaus a les zones més exposades del territori.



Consells davant del fort vent

Davant del fenomen de fort vent, es recomana a la població que retiri i asseguri els objectes dels balcons i terrasses que puguin caure i que es revisin els elements més vulnerables. També que es limitin els desplaçaments a peu o amb vehicle i que s’evitin les activitats a l’exterior en zones de muntanya. Així mateix, en cas de sortir al carrer es recomana portar roba i calçat adequats i protegir-se sobretot el cap i la cara, amb especial atenció als col·lectius vulnerables.



Es recomana consultar l’estat de les carreteres abans de qualsevol desplaçament

Pel que fa a l’acumulació de neu prevista, sobretot al nord del país, Protecció Civil recomana a la ciutadania que anticipi els desplaçaments sempre que es pugui i consulti la informació de la xarxa viària a través de l’aplicació de mobilitat i a les xarxes socials oficials. També recorda que els vehicles han d’estar preparats amb els equipaments especials i és obligatori utilitzar-los quan les condicions meteorològiques així ho requereixin. Alhora, aconsella que es faci ús del transport públic i que s’eviti l’ús del vehicle privat sempre que sigui possible.

A hores d’ara tots els departaments (Servei Meteorològic, Protecció Civil, Mobilitat, COEX i cossos especials) romanen atents a l’evolució de les previsions, que es poden consultar al web www.meteo.ad. I també, es poden consultar a la web de Protecció Civil el recull de recomanacions per nevades i glaçades, vent i allaus.

