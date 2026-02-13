Avís taronja arreu del país per fort vent

El Departament de Protecció Civil ha activat una prealerta després que el Servei Meteorològic Nacional (SMN) hagi emès un avís taronja per a aquest dissabte a tot el país per la previsió d’un episodi de fort vent. Concretament, la previsió detalla que l’avançament de la pertorbació Oriana comportarà un canvi de direcció del vent a component nord. El vent es reforçarà i arribarà als nivells màxims d’intensitat, amb ràfegues puntuals de 90 km/h en alguns fons de vall i més de 120 km/h als cims durant la tarda de dissabte, malgrat que bufarà vent durant tot el dia.
A més, el fenomen també portarà neu arreu del país i, per tant, es manté actiu per a demà dissabte l’avís del Servei Meteorològic per nevades, que al centre i sud del país es preveu que siguin d’intensitat baixa (avís groc), mentre que al nord del país la intensitat pujarà a mitjana (avís taronja). La previsió detalla que la cota de neu se situarà al voltant de 1.200 metres, amb tendència a baixar a qualsevol cota durant el vespre de dissabte. Es preveu que s’acumuli neu nova al voltant de 50 cm als cims del nord, 30 cm a 2.000 m, 20 a 1.500 i fins a 10 cm a 1.200. Durant el vespre de dissabte es preveuen acumulacions de fins a 5 cm de neu a 1.000 m.
Aquesta tarda de divendres, vista la situació, s’elevarà a nivell 4 el perill d’allaus (perill fort) sobre una escala de 5 al nord del país. El vent dificultarà la visibilitat a parròquies i cotes altes i afavorirà que el perill d’allaus s’elevi.
Davant del perill d’allaus, el Departament de Protecció Civil recomana que es limitin les activitats i sortides a la muntanya i que es prioritzin els recorreguts habilitats per les estacions d’esquí. Així, es recomana limitar els desplaçaments i extremar les precaucions a la carretera. Des de l’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) es mantindrà vigilància activa per si cal efectuar tirs preventius d’allaus a les zones més exposades del territori.
Consells davant del fort vent
Davant del fenomen de fort vent, es recomana a la població que retiri i asseguri els objectes dels balcons i terrasses que puguin caure i que es revisin els elements més vulnerables. També que es limitin els desplaçaments a peu o amb vehicle i que s’evitin les activitats a l’exterior en zones de muntanya. Així mateix, en cas de sortir al carrer es recomana portar roba i calçat adequats i protegir-se sobretot el cap i la cara, amb especial atenció als col·lectius vulnerables.
Es recomana consultar l’estat de les carreteres abans de qualsevol desplaçament
Pel que fa a l’acumulació de neu prevista, sobretot al nord del país, Protecció Civil recomana a la ciutadania que anticipi els desplaçaments sempre que es pugui i consulti la informació de la xarxa viària a través de l’aplicació de mobilitat i a les xarxes socials oficials. També recorda que els vehicles han d’estar preparats amb els equipaments especials i és obligatori utilitzar-los quan les condicions meteorològiques així ho requereixin. Alhora, aconsella que es faci ús del transport públic i que s’eviti l’ús del vehicle privat sempre que sigui possible.
A hores d’ara tots els departaments (Servei Meteorològic, Protecció Civil, Mobilitat, COEX i cossos especials) romanen atents a l’evolució de les previsions, que es poden consultar al web www.meteo.ad. I també, es poden consultar a la web de Protecció Civil el recull de recomanacions per nevades i glaçades, vent i allaus.