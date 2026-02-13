El Pas: El Consell Econòmic i Social valora positivament les mesures presentades pel Comú i pel Govern pel tancament de l’RN20

El Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa ha rebut, aquest divendres, de primera mà, la informació sobre el paquet de mesures aprovat per part del Govern i del Comú per a fer front als efectes negatius del tancament de l’RN20 a causa de l’esllavissada i n’han fet una valoració positiva. Per la seva part, els membres del Consell han aportat algunes propostes que podrien ser incloses en aquest primer paquet de mesures.
El Comú d’Encamp ha explicat amb detall com es desenvoluparien les dues línies principals d’ajuts, amb una partida pressupostària de fins a 2 milions d’euros.
La cònsol major, Laura Mas, ha emfatitzat que “a diferència d’altres situacions similars, aquesta vegada s’ha activat també una línia d’ajuts directes”. Aquests ajuts directes es podran demanar a la finalització de cada mes o un cop finalitzi el tancament, però l’objectiu “és ajudar aquells sectors que tinguin pèrdues i fer-ho de la manera més ràpida possible”. En aquest sentit, la cònsol ha remarcat que “1,5 milions dels 2 previstos es destinen a aquesta línia d’ajuts directes a les empreses del Pas de la Casa”.
Per altra banda, “es bonificarà l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals, així com la taxa d’higiene pública”, corresponent a les activitats comercials durant el període de tancament, en un percentatge del 50% o del 100%, en funció de si el descens de la facturació oscil·la entre el 25% i el 50% o és superior al 50% respecte del mateix període de l’any anterior, seguint el mateix criteri d’atorgament del Govern “per a simplificar la tramitació”.
Així mateix, també s’ha recordat que el bus llançadora que connecta el Pas de la Casa amb la població i amb l’estació de tren de l’Hospitalet, amb un total de 12 serveis diaris (anada i tornada), serà gratuït a partir d’aquest dissabte. Aquesta gratuïtat serà finançada al 50% entre el Govern i el Comú d’Encamp.
Els ministres de Finances, Ramon Lladós, i de Territori i Urbanisme, Raül Ferré, han comparegut per a compartir l’abast de la situació amb la informació actualitzada fins avui.
El ministre, Raül Ferré, ha compartit amb els membres del Consell una actualització detallada sobre l’estat de les obres i les actuacions tècniques necessàries per a restablir la normalitat, subratllant en tot moment que la seguretat és el primer criteri que guia totes les decisions adoptades.
El ministre, Ramon Lladós, de la seva banda, ha exposat el primer paquet de mesures d’ajuda al teixit econòmic adoptades al Consell de Ministres de dimecres passat.
En la reunió també hi han participat representants d’Andorra Turisme, que han explicat la campanya de comunicació que s’ha engegat davant de l’actual situació, així com altres mesures de caire logístic amb operadors.
Durant la sessió, els representants del teixit empresarial del Pas han volgut agrair la col·laboració i la implicació tant del Govern com del Comú d’Encamp, destacant la proximitat institucional i l’intercanvi continu d’informació en una situació considerada excepcional per la magnitud de l’esllavissada.
Els representants dels agents econòmics i socials han traslladat diverses demandes per a mitigar l’impacte de la caiguda de l’activitat, com la possibilitat de reduir els lloguers o la petició d’activar ERTOs, dues mesures que, de moment, estan descartades en espera de l’evolució de la situació per part del Govern.
Per altra banda, el Govern es compromet a estudiar la demanda expressada pel sector comercial del Pas de la Casa perquè el descompte anunciat de 30 euros setmanals en gasolina per cada vehicle provinent d’Occitània es pugui destinar a fomentar el consum directe dins del Pas de la Casa —o, alternativament, en el conjunt del país— amb l’objectiu de generar un impacte econòmic més directe.
Tant el Comú com el Govern han expressat el compromís d’estudiar les necessitats exposades en el marc de les mesures d’emergència i fer un retorn en una propera sessió.
El Comú d’Encamp seguirà mantenint aquest espai de diàleg permanent amb els agents econòmics i socials del Pas de la Casa de manera ampliada amb els representants de les institucions del país, mentre duri aquesta situació excepcional.