El Comú d’Encamp ofereix dos mesos d’activitats d’estiu per a la gent gran

Després de la bona acollida de l’estiu passat, el Comú d’Encamp ha tornat a posar en marxa el programa d’activitats d’estiu adreçat a la gent gran de la parròquia que, enguany, compta amb dos mesos d’activitats i sortides. L’objectiu és oferir activitats d’oci que fomentin un envelliment actiu, la socialització i el benestar personal del col·lectiu. El programa, que s’iniciarà el 6 de juliol i es durà a terme fins a finals d’agost, inclou activitats lúdiques, com tallers i sortides, i esportives com caminades per la natura o activitats dirigides, entre altres.
En aquest sentit, s’ofereixen classes de taitxí els dilluns i dimecres; jocs de memòria, tallers relacionats amb la tecnologia, amb l’estimulació cognitiva; visites a llocs d’interès com l’estany d’Abelletes, el museu Bicilab, l’Espai Caldes, el Rec del Solà, Sant Romà de les Bones, els Cortals d’Encamp, el museu de la miniatura i l’espai Columba, entre altres; així com quatre sortides fora d’Andorra per a visitar les Caves Byrrh i el castell de Castelnou (França), Jafre i Pals (Girona), Lombez i Samatan (França) i els volcans de la Garrotxa.
Les activitats tenen un preu simbòlic d’1 euro, a excepció de les sortides de dia complet que tenen un preu específic indicat al programa. Les persones interessades poden inscriure’s a La Valireta (Departament d’Afers Socials i Gent Gran). Per a més informació, es pot contactar amb el Departament d’Afers Socials i Gent Gran al telèfon +376 731 670 o per correu electrònic a social@encamp.ad.
Les primeres inscripcions rebran una ronyonera d’obsequi per a poder utilitzar durant les sortides. Durant l’Enfira’t, a la carpa del departament, es podrà obtenir la informació i l’obsequi d’inscripció per a enguany.