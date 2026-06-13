Festival de la Diàspora per a celebrar la diada de Portugal a Andorra

La Plaça del Poble d’Andorra la Vella acollirà, aquest diumenge, dia 14 de juny, la primera edició del Festival de Folklore de la Diàspora Portuguesa, amb motiu de les celebracions de la diada de Portugal i del calendari d’activitats del 30è aniversari del Grup de Folklore Casa de Portugal. L’escenari de la Plaça del Poble serà el punt de trobada a les 11,30 hores del retrobament de tres referents de la cultura portuguesa dels Pirineus. Una trobada cultural organitzada per el Grup de Folklore Casa de Portugal que, enguany, commemora tres dècades de promoció de la cultura portuguesa a les valls d’Andorra i més ennlà de les fronteres. A més a més, el grup amfitrió ha convidat el Groupe Folklorique des Portugais de Tarascon-sur-Ariège i el Rancho Folclórico dos Residentes do Alto Minho, amb seu a Encamp.
Aquesta iniciativa s’emmarca també en el cercle de celebracions del Dia de Portugal, del poeta Camões i de les Comunitats Portugueses, el dia 10 de juny, moment en el qual el Grup de Folklore Casa de Portugal, en una organització conjunta amb el Consolat General de Portugal, van coorganitzar una recepció a Cal Paleta on no van faltar els parlaments institucionals, els himnes, de Portugal i Andorra, cantats pels nens de les classes de portuguès i un aperitiu ofert pel Grup de Folklore Casa de Portugal.
La cerimònia va comptar amb diferents autoritats nacionals, membres de les associacions portugueses i els alumnes de portuguès acompanyats de les professores.
Aquestes celebracions compten amb el suport institucional del Consolat General de Portugal i del suport del Ministeri d’Afers Exterior de Portugal a més a més de la col·laboració del Comú d’Andorra la Vella.
A la tarda, la Confraria de la Mare de Déu de Fàtima, organitza a les 19,30 hores, a l’Església de Sant Esteve, una missa d’acció de gràcies per la Diada de Portugal que serà oficialitzada per el mossèn Albano Nogueira i de forma a tancar el cercle de celebracions del dia de Portugal.