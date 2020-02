El Govern crea un grup de treball interministerial de caràcter polític i tècnic per abordar el tractament de joves i adolescents amb trastorns conductuals i addicions als tòxics. El cap de Govern, Xavier Espot, ha convocat aquest matí al ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, al ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, al ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, i a la titular d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, per aportar respostes concretes i executives per als joves que tenen aquestes problemàtiques, així com a les seves famílies.

En la trobada també han participat els secretaris d’Estat de Salut, Afers Socials i Justícia i Interior, Helena Mas, Teresa Milà i Joan León, respectivament, així com la directora de l’Àrea d’Inspecció i Qualitat Educativa, Marie Pagès.

En declaracions posteriors a la premsa, Espot ha afirmat que, a hores d’ara, ja es fa un seguiment dels casos detectats des dels diferents ministeris amb els protocols i programes vigents. Precisament, aquest grup de treball, ha explicat Espot, complementarà i coordinarà la tasca actual, fent un seguiment transversal dels recursos, que ha de permetre, si és necessari, actualitzar-los i crear-ne de nous per actuar de la manera més adequada. D’aquesta forma, es reforçarà l’atenció als joves atesos i a les seves famílies amb un mètode específic i individualitzat per a cada cas.

El cap de Govern ha afegit que es faran reunions quinzenals i també s’ha acordat intensificar la interacció tant amb els adolescents i joves, com amb les famílies i amb les associacions representatives.

El grup de treball supervisarà i coordinarà les accions d’impuls que s’estan duent a terme en el marc del Pla Nacional Contra la Drogodependència, i en el marc de l’elaboració del Pla Nacional de Salut Mental, que preveu una especial atenció en aquests casos, i que es piloten des del Ministeri de Salut; els programes, serveis i protocols d’atenció i detecció d’adolescents o joves en situació de risc, que desenvolupa el Ministeri d’Afers Socials; els programes preventius i de seguiment que es duen a terme des d’Educació i Ensenyament Superior, que implementen accions diverses a les escoles; així com els protocols específics i les accions policials que s’implementen des del Ministeri de Justícia i Interior.