El Col·legi d’Advocats valora positivament el pla de xoc de la Justícia

El Col·legi d’Advocats d’Andorra (CADA) fa una valoració positiva del pla de xoc que ha presentat el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, aquesta setmana perquè “aporta eines i mesures per millorar el funcionament i donar resposta a l’actual retard de la Justícia”, afirma l’entitat en un comunicat de premsa.

No obstant, tal i com apunta Sònia Baixench, degana del CADA, “caldrà que vetllem perquè les mesures que incorpora es vagin implementant i donin resposta eficaç a les necessitats actuals i fer-ne un seguiment, i contribució als resultats. Tanmateix remarcar que les propostes i solucions plantejades no són immediates, sinó que tindran efecte a mig i llarg termini”.

El Col·legi d’Advocats d’Andorra no ha participat en la redacció del projecte de llei qualificada de la Justícia però sí va participar a la Comissió de treball executiva de la Justícia, creada el 2020 amb la finalitat d’analitzar el funcionament de la Justícia i impulsar les propostes de millora que es consideren necessàries perquè sigui més àgil, eficaç i eficient. Ha estat en el marc d’aquesta comissió que es van posar en relleu les mancances del actual sistema que han provocat el retard en els processos judicials.

A l’espera de més informació i de poder analitzar amb profunditat el projecte de Llei qualificada, en opinió del Col·legi, mesures com la previsió de nous recursos, capacitació i professionalització del sector, i el canvi d’instrucció especialitzada a general per determinats delictes, a priori, poden esdevenir palanques de canvi. Altrament el Col·legi estudiarà amb especial atenció la qüestió de l’extensió a alguns delictes majors de l’ús del procediment d’ordenança penal.

Segons Baixench “la complexitat actual s’ha d’abordar de forma conjunta i tenint en compte totes les veus i parts implicades per això considerem que aquest pla és un pas important i un punt de partida per revertir a situació actual però que caldrà la implicació de totes les parts per anar-se consolidant”.