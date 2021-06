El Circuit d’Andorra reforça l’oferta turística estiuenca 2021

Les instal·lacions del Circuit d’Andorra van ser l’escenari en el qual: Àlex Bercianos, Jordi i Marc Gené i Rubé Xaus van presentar el conjunt d’activitats de les quals podran gaudir les persones que s’acostin al traçat andorrà durant els mesos d’estiu. L’esdeveniment va comptar amb la presència de: “Cohete” Suarez, Mathieu Baumell. Albert Llovera i Àlex “Sito” Español.

Inicialment Àlex Bercianos, que com a director del Circuit Andorra, va exposar de la següent manera una visió general de la proposta: “Per quart any consecutiu posem en marxa les activitats d’estiu. En aquesta ocasió dirigides en cinc línies. Karts, Motos, Cotxes, Restauració i divertiment pels més petits”.

Concretant una mica més Bercianos va comentar que; “Les Motos tindran dos escenaris ben diferenciats. El mateix circuit (moto sobre asfalt) amb tres possibilitats quant a la potència de les mecàniques i en la instal·lació de dirttrack, per a pilots amb major experiència”.

Quant al karting s’oferirà de la pista gran, muntada de manera artificial en la part alta del traçat, a més: “També s’oferirà l’opció d’un biplaça en el qual podrà pujar un adult, que pilotarà el kart, asseient al seu costat un menor que tindrà un volant amb el qual podrà simular els revolts del vehicle. Una opció que també podem oferir és la del Flattrack, per a provar karting sobre terra”. “En les activitats amb cotxes no hi ha novetats dignes d’esment, a part que seguim potenciant l’opció de cursos de pilotatge a l’estiu, és clar, sobre asfalt”.

El responsable del Circuit va voler deixar constància d’una novetat que no té res a veure amb el pilotatge, però que estarà a la disposició dels clients de la instal·lació: “Hard Rock posarà el servei de restauració. Així doncs, menjar o prendre un refresc, per exemple, serà possible sense sortir del Circuit Andorra”.

Les activitats en la pista també es veuran complementades, en aquest cas només per als més petits. L’Àlex va fer esment: “De les atraccions de fira instal·lades en el pàrquing de la instal·lació del Port d’Envalira. A més de l’activitat Rayo mcqueen, per organitzar diversos tipus de celebracions”.

A manera de recordatori esmentar que les instal·lacions estaran al servei del públic des de les 11.00 hores fins a 19.00 hores de manera ininterrompuda. Les activitats i aquest horari estaran vigents fins al 15 de setembre.

Àlex va cedir la paraula a Rubèn Xaus, un dels impulsors un dels impulsors dels inicis de les activitats d’estiu del Circuit Andorra. Aquestes van ser les seves paraules: “Fa cinc anys, que al costat de Raul Romero, vam pensar que en les instal·lacions andorranes era factible la unió de les dues i les quatre rodes i en aquesta línia vam començar a treballar. Actualment durant l’estiu, donem la possibilitat que usuaris amb experiència molt diversa puguin mostrar les seves habilitats sobre motos de diferents cilindrades tant en asfalt com en terra”.

A continuació va ser Marc Gené el que va comentar les opcions que dóna el karting tant en l’àmbit esportiu com lúdic: “A escala esportiva és evident que és el vehicle ideal per a iniciar-se en el món de la competició sobre 4 rodes i arribar al nivell més alt (la majoria de pilots de la F1 vénen del karting). També va deixar clar que és una especialitat que es pot practicar entre els 10 i els 70 anys sempre amb un mínim d’alçada d’1,30 metres”.

Per acabar l’esdeveniment Àlex Bercianos va donarmostres de la satisfacció general de l’equip del traçat. Per l’evolució que ha tingut l’oferta d’estiu en aquestes tres últimes temporades. L’objectiu continuarà sent evolucionar i ampliar, si és possible, la gamma d’activitats a desenvolupar en el Circuit Andorra.

La presentació es va tancar amb una competició de karting entre tots els assistents, com de costum a l’inici tots es conformaven a participar, però a mesura que se succeïen la voltes els avançaments van començar a proliferar.