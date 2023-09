El CETAP organitza dues activitats adreçades al sector econòmic

Cartell de l’activitat “Va de Networking Alt Urgell – Cerdanya (CCAU)

El Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP) ha programat per a aquest més de setembre dues activitats adreçades al món econòmic del territori que tenen com a objectiu facilitar eines de comunicació tant amb els clients com amb les altres empreses. Totes dues jornades es desenvoluparan al propi CETAP, a la tercera planta de l’edifici de les Monges, a la Seu d’Urgell, i compten amb el suport i la col·laboració de diverses institucions i entitats.

La primera de les activitats tindrà lloc els dies 18 i 19 de setembre, de 3 a 5 de la tarda, el primer dia en format presencial i el segon en la modalitat online. Es tracta de la jornada Customer Experience, que oferirà les claus per a dissenyar i millorar l’experiència de client a les empreses rurals. En aquest sentit, es transmetrà als participants la importància de deixar de pensar en vendre un producte i començar a vendre experiències de client que creïn emocions. La formació serà impartida per Natàlia Daries, directora del departament d’Economia i Empreses de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida. Les inscripcions es poden formalitzar des d’aquest enllaç: http://bit.ly/CETAP2023

L’altra activitat programada per a aquest mes de setembre és Va de Networking Alt Urgell-Cerdanya, una trobada dinamitzada per a establir sinergies entre els nous productes creats i empreses ja consolidades de totes dues comarques. L’acte tindrà lloc el dia 27, d’11 del matí a 1 del migdia, i està impulsat per la Diputació de Lleida a través de Globalleida. En aquesta jornada, les empreses tindran l’oportunitat de superar les seves pròpies barreres, sentir-se part d’una comunitat emprenedora, compartir les seves experiències amb altres empreses en situacions similars, ampliar la seva xarxa de contactes professionals i generar noves oportunitats de negoci. Les inscripcions es poden formalitzar des d’aquest enllaç: https://promocioeconomica.cat/agenda/va-de-networking-alt-urgell/

Per a tenir més informació d’aquestes formacions, les persones interessades es poden adreçat al CETAP mitjançant el correu electrònic cetap@alturgell.cat o el telèfon 973 355 798.