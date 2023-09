La Massana: Inscripcions per al Vide Dressing Tardor 2023

Una imatge del Vide Dressing de primavera (Comú de la Massana)

El Vide Dressing de la Massana torna del 10 al 12 de novembre a la Closeta i a les Fontetes. Serà ja la tercera edició que es fa en els dos emplaçaments, per a donar cabuda a l’alta demanda per a muntar parada. Justament, aquest divendres s’obren les inscripcions perquè les persones interessades puguin vendre la roba i complements que ja no necessiten i, d’aquesta manera, fomentar la reutilització.

Cal tenir en compte que les setanta places disponibles “s’omplen molt ràpid”, per això es recomana fer la inscripció el més aviat possible, a partir del dia 15 de setembre, enviant un mail a info@comumassana.ad. No s’acceptaran inscripcions que s’enviïn abans del període establert.

Aquest any es repeteix la zona Vide Kids, amb roba, joguines i material exclusivament infantil. A la resta de zones, hi haurà parades de roba i complements de tots els estils i per a totes les edats. “S’hi pot portar de tot: des d’abrics, vestits i barrets fins a sabates, collarets o bosses de mà. Això sí, és imprescindible que tot el material estigui net i en bon estat”, assenyalen des de l’organització.

A més, el Vide Dressing dona molta importància a la presentació del producte i a la imatge del mercat. Per això, les persones que hi participin es comprometen a mantenir reunions preparatòries.

Recordar que el Vide Dressing és el mercat de roba i complements de segona mà de la Massana, un esdeveniment creat per a allargar la vida dels productes a través de la seva reutilització i centrat sobretot en la moda i els complements. Es tracta d’un mercat que es fa tant a la tardor com a la primavera, coincidint amb el canvi d’armari. En aquests moments ja és un esdeveniment consolidat, que atrau un nombrós públic i que contribueix a la dinamització de la Massana.