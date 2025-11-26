El centre cívic El Passeig de la Seu acull l’exposició temporal “Refugiats. Andorra, país d’acollida”

Aquest dimecres, 26 de novembre, s’ha inaugurat a la segona planta del centre cívic El Passeig de la Seu d’Urgell l’exposició temporal ‘Refugiats. Andorra, país d’acollida’. La inauguració ha comptat amb la participació de l’alcalde, Joan Barrera, del regidor de Solidaritat i Cooperació, Jordi Mas, i del comissari de l’exposició i representant de Cal Pal, Xavier Llovera. També hi han presents dues persones refugiades residents al territori.
En l’acte inaugural de l’exposició s’ha pogut gaudir d’un fragment de l’espectacle teatral, videoart i música creat per Ferran Castells, ‘Jo dic mai més’, que a partir d’alguns testimonis que van viure l’exili de la Guerra Civil en primera persona, vol portar el públic present i fer una reflexió sobre els patiments que provoquen els conflictes armats a les persones.
La inauguració s’ha tancat amb una visita guiada, la primera de la mitja dotzena que hi ha programades fins el mes de febrer de 2026, totes elles a càrrec de l’historiador Pau Chica.
La mostra, organitzada per l’Espai Ermengol-Museu i produïda per Cal Pal d’Andorra, ha comptat amb el suport de les Àrees de Cultura i Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament urgellenc, i amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, CAPAU i el Servei d’Immigració.
L’exposició
L’exposició fa un recorregut per la història dels refugiats i dels que varen oferir refugi a Andorra, a través de material d’arxiu i fotogràfic, material històric i audiovisuals, i de la proposta de diverses activitats.
L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, explica l’objectiu d’aquesta exposició a la ciutat: “La intenció és que passin per aquí escoles, instituts, que la pugui veure molta gent, que a més a més de ser molt visual, és impactant”. En aquest sentit, la mostra ve acompanyada d’un dossier pedagògic que s’adreça, sobretot, a l’alumnat que la visiti.
Barrera també remarca que portar aquesta exposició de Cal Pal aquí a la Seu “exposa els horrors de les guerres. I precisament ara, 50 anys després de la mort del dictador Franco, no podem oblidar tot el què va passar, la nostra història, tot el que es va viure i patir, molt necessari davant del blanquejament que fan alguns de la història. Mostres com aquesta ens ajuden a contextualitzar, a recordar i a fer memòria del que realment es va viure en tots aquells anys de conflicte”.
Per la seva part, el comissari de l’exposició i representant de Cal Pal, Xavier Llovera, explica que la història de refugiats d’Andorra “és una història de refugiats no només andorrans, és una història on hi participa clarament la Seu i, per tant, era lògic que una exposició d’aquest tipus, on a més a més hi han participat historiadors i redactors de textos de la Seu, era lògic que recalés també aquí aquesta exposició”.
‘Refugiats. Andorra, país d’acollida’ compta amb un doble objectiu: retre homenatge a tots els refugiats que han passat per Andorra al llarg de la història i, d’altra banda, plantejar una reflexió sobre el moment actual.
Visites guiades i visites concertades
L’exposició, que és d’entrada gratuïta, es podrà visitar fins el 14 de febrer de 2026. Hi ha programades un seguit de visites guiades, totes elles a càrrec de l’historiador Pau Chica. Els dies seran: divendres 12 de desembre, a les 19 hores; dissabte 20 de desembre, a les 12 del migdia; dijous 15 de gener, a les 19 hores; divendres 30 de gener, a les 20 hores; i dissabte 7 de febrer, a les 12 del migdia.
A més, l’Espai Ermengol també ofereix visites concertades a aquesta exposició. Per a accedir-hi cal enviar un correu electrònic a info@espaiemerngol.cat.