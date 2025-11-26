Joan Verdú fa dos blocs d’entrenament als EUA per a preparar la cita de Copper Mountain

L’equip de Joan Verdú ha preparat diverses sessions d’entrenament per a l’esquiador andorrà, per a estar totalment a ple rendiment a la següent cita de la Copa del Món de gegant, aquest pròxim divendres a Copper Mountain, als Estats Units. Segons ha explicat Juan Lago, entrenador i responsable de l’equip elit masculí de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Verdú ha realitzat “dos blocs” de preparació.
El primer bloc va consistir en tres dies, els quals van incloure una jornada a la pista de cursa, el passat 20 de novembre, però “amb esquís de supergegant”. La resta de sessions ja van ser en gegant.
Al segon bloc d’entrenament, l’esquiador va fer front a dos dies d’esquí, dilluns i dimarts, mentre que aquest dimecres estava programat un dia de descans, per a fer dijous el warm up previ al dia de cursa de divendres.
La primera mànega del gegant de la Copa del Món de Copper Mountain serà divendres, 28 de novembre, a les 18:00h, hora andorrana, mentre que la segona començarà a les 21:00h.