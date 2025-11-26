S’actualitza el decret pel qual s’estableix el títol estatal de bàtxelor en infermeria

El Consell de Ministres ha aprovat la modificació del decret pel qual s’estableix el títol estatal de bàtxelor en infermeria, amb l’objectiu d’actualitzar les bases que regeixen aquest títol. D’aquesta manera es dona compliment a la normativa vigent relativa a l’ensenyament superior, que requereix que els títols es revisin, com a mínim, una vegada cada quinze anys a partir de la data en què es publiquen.
Amb aquesta modificació s’actualitzen les competències específiques i el perfil professional de les persones titulades. Concretament, les competències específiques que s’exigeixen per a obtenir el títol són: dominar les fases del procés d’infermeria; fomentar estils de vida saludables amb accions de promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i l’educació sanitària; integrar la pràctica basada en l’evidència de manera efectiva i eficient; dominar les bases científiques de les ciències de la salut necessàries per a la pràctica infermera; aplicar el codi deontològic de la professió infermera; i aplicar el model centrat en la persona en les cures infermeres.
L’obtenció d’aquest títol ha de permetre a les persones titulades treballar com a infermer o infermera generalista en les quatre funcions bàsiques d’assistència, de docència, de recerca i de gestió.
La formació d’aquest títol s’imparteix de manera presencial, i té una càrrega de treball de 180 crèdits europeus distribuïts en tres cursos acadèmics: sis semestres amb una càrrega de 30 crèdits europeus cadascun. A més, el pla d’estudis ha d’incloure almenys 2.300 hores d’estades formatives presencials.