El Canòlich Music 2023, de 23 al 25 de novembre

Del 23 al 25 de novembre se celebrarà a Sant Julià de Lòria una nova edició del Canòlich Music donant, encara més, un gran protagonisme als joves. Els organitzadors assenyalen que el certamen d’enguany presentarà algunes novetats, encara que no matisen quines són. El que queda clar és que hi ha assegurades un bon nombre d’activitats i que, com no pot ser d’una altra manera, la “música cristiana” seguirà sent l’eix central del festival en la seva 11a edició.

El programa arrencarà amb el Canòlich Music a les escoles, del 22 al 24 de novembre amb la participació de Cesc Sansalvadó i Alfred Garcia. El divendres 24 arribarà la Jornada jove a Sant Julià, iniciant-se a les 9 hores. D’aquest dia destaquen els Snacks musicals (tallers), el dinar a la plaça de la Germandat i el concert d’Aisha a les 14 hores.

Ja de cara al dissabte, dia 25, a la tarda, tindrà lloc l’eucaristia amb Ubuntu, a l’església de Sant Julia, a les 19:30 hores i el sopar jove, a les 21:30 hores. S’acabarà amb el final de festa a càrrec d’un Dj.

