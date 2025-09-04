S’obre la convocatòria per a rebre ajuts per a fomentar projectes d’economia circular

El Govern ha aprovat diversos projectes vinculats a potenciar l’economia circular, amb l’objectiu de seguir avançant en els objectius que marca la Llei per a promoure la transició cap a una economia circular, passant d’una economia lineal a un model econòmic més eficient i sostenible que optimitza l’ús dels recursos naturals i minimitza els impactes ambientals, entre altres aspectes. Així, l’Executiu ha aprovat l’obertura de les subvencions per a projectes que fomentin l’economia circular i també ha adjudicat dos estudis que permeten seguir desplegant la Llei d’economia circular.
Entrant al detall del primer projecte, la nova convocatòria dels ajuts per a l’impuls de projectes fonamentats en els principis de l’economia circular enguany gaudirà d’una partida global de 100.000 euros. Aquestes subvencions estan destinades principalment a empreses privades i agrupacions o associacions empresarials, col·legis professionals o associacions en general, amb l’objectiu de promoure la transició cap a l’economia circular i els principis que persegueix la Llei d’economia circular. Els ajuts –que cobreixen el 50% del projecte fins a un màxim de 30.000 euros o 10.000 euros, segons la tipologia d’actuació, o bé, fins a 5.000 euros en el cas de les campanyes de sensibilització– estan orientats a fomentar la creació d’empreses, activitats i projectes que contribueixin de forma substancial a l’economia circular, així com la creació de llocs de treball verd.
Cal recordar que es tracta d’una convocatòria no competitiva i resta oberta fins que s’exhaureixi la disponibilitat pressupostària o com a màxim fins al 3 de novembre d’enguany. Les sol·licituds s’han d’adreçar, acompanyades dels documents requerits, a través de la seu Electrònica del Govern (www.e-tramits. ad) o de forma presencial al Servei de Tràmits del Govern, durant l’horari d’atenció al públic. El Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat facilitarà la informació i els aclariments necessaris als interessats a participar en aquesta convocatòria.
Nous estudis per impulsar l’economia circular
De forma paral·lela a l’obertura de sol·licitud dels ajuts, el Govern aquest dimecres també ha fet dos passos importants per a avançar en el desplegament de la Llei d’economia circular amb l’adjudicació de dos estudis: el primer per a la implantació de sistemes de responsabilitat ampliada del productor (RAP) i el segon per l’elaboració de la metodologia de càlcul de l’índex d’empreses basades en economia circular.
El primer estudi, que ha estat adjudicat a l’empresa Serveis de Suport a la Gestió per un import de 33.455,68 euros, té com a objectiu disposar d’un document com a instrument base per tal d’implementar un règim de RAP al Principat amb l’objectiu de sufragar el cost de la gestió dels residus dels productes que es posen al mercat. Així, i un cop es disposi de l’estudi, s’avaluarà quina és la millor metodologia que es podria implementar a Andorra perquè aquelles empreses que posen els productes al mercat, després s’hagin de fer càrrec de la gestió del residus que es genera un cop aquest producte ha arribat a la fi del cicle de vida.
El segon estudi adjudicat té per objectiu elaborar la metodologia per a poder calcular l’índex d’empreses basades en economia circular del país. Un cop elaborat l’estudi, el Govern disposarà d’una eina per a conèixer les empreses basades en esquemes d’economia circular que ha de permetre mesurar l’impacte de les accions vinculades amb l’economia circular en el sector empresarial del país i potenciar-ne l’impuls en altres empreses si fos necessari. Aquest segon estudi ha estat adjudicat a l’empresa Deloitte Auditors i Assessors per un import de 20.000 euros.