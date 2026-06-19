Constitució del Consell d’Administració de la CASS i del Fons de Reserva de Jubilació

El Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha informat que en la sessió d’aquest dijous, dia 18 de juny s’ha constituït el nou Consell d’Administració tot ratificant els nous càrrecs. Després de les eleccions realitzades el dimecres, i de la publicació dels noms dels vencedors al BOPA, s’ha procedit a la constitució del nou Consell d’Administració i del Fons de Reserva de Jubilació amb la incorporació dels nous membres.
Pere Canturri Campos, esdevé el representant del col·legi de les persones pensionistes.
Daniel Armengol Bosch, és ara representant del col·legi de les persones empresàries i persones que realitzen una activitat per compte propi.
Salustià Chato Cipres i Montserrat Martínez Vecina, són els representants del col·legi de les persones assalariades i assimilades.
A la vegada, es nomena Marc Galabert Macià com a president del Consell d’Administració i Jordi Cinca Mateos com a president de la comissió gestora del Fons de Reserva de Jubilació.
Així mateix es ratifica Josep Escoriza Martínez com a director general de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.