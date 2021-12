El BC Andorra es reenganxa a la Copa derrotant el Monbus Obradoiro (86-73)

El BC Andorra manté viva la flama de la Copa després de sumar aquest dissabte la cinquena victòria ACB de la temporada derrotant el Monbus Obradoiro per 86 a 73 gràcies a un 21-7 de parcial a l’inici del tercer quart i amb una actuació molt coral del conjunt tricolor. A destacar els 13 punts d’Amine Noua o els 10 punts, 5 rebots, 13 de valoració de Connor Morgan.

Amb la derrota en el retrovisor de fa dues setmanes a Vitòria i els partits de seleccions pel mig, el BC Andorra, castigat per les lesions, l’última la del capità David Jelinek, afrontava un nou partit ACB amb l’objectiu de sumar una cinquena victòria què el deixés viu en la lluita per la Copa. Això sí, a cinc jornades per al final de la primera volta, les matemàtiques diuen que els tricolor haurien de sumar mínim quatre victòries més.

Sense imposar el seu ritme, els tricolors, a remolc en el marcador (6-9), han començat patint amb els punts i els rebots de Laurynas Birutis, el millor del partit amb 18 punts i un 28 de valoració. Els andorrans han retallat les diferències gràcies a l’encert d’Amine Noua amb dos triples consecutius (12-12) però el Monbus Obradoiro tornava a agafar la davantera agafant-se a l’aportació de Hobbs i Álvaro Muñoz. Arribant a perdre de sis punts (13-19), el conjunt d’Ibon Navarro ha tancat el primer quart amb un ajustat 20-21. A l’inici del segon acte Birutis tornava a imposar els seus centímetres (20-26) però el BC Andorra no s’ha desenganxat gràcies a l’aparició de Guille Colom amb cinc punts consecutius (27-28). Una cistella de Babatunde, imponent en el partit d’avui, permetia al conjunt andorrà tornar a agafar la davantera molts minuts després (36-34). Al descans, tot obert de cara a la segona meitat (40-40).

Però després de sortir de vestidors el partit canviava radicalment. La posada en escena del BC Andorra ha estat excel·lent. El dinamisme dels locals a camp obert deixava un 21-7 de parcial (61-47) amb protagonisme per a Miller-McItyre assistint i amb esmaixades de concurs. L’equip d’Ibon Navarro tenia el partit més què controlat però un 4-11 de parcial donava vida al Monbus Obradoiro de cara a l’últim quart (65-55). En els últims deu minuts el conjunt gallec no ha deixat d’intentar-ho amb els punts de Kassius Robertson però el BC Andorra no ha vist perillar la victòria en cap moment (86-73).

El BC Andorra tornarà a la competició aquest dimecres per disputar una nova jornada de l’Eurocup contra el Turk Telekom (20h) i diumenge, partit de Lliga Endesa a la pista del Breogan (12:30h).