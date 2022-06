El 16 de juny, el nucli antic d’Ordino serà l’escenari de La Nit de la Candela

La Nit de La Candela tornarà a ser una realitat després de dos anys sense celebrar-se. El nucli antic d’Ordino serà l’escenari, el proper dijous 16 de juny, on es durà a terme aquest esdeveniment que compta amb el patrocini de Nord Andorrà. Aquesta setmana s’ha signat el nou conveni de col·laboració entre Nord Andorrà i el Comú d’Ordino. Un conveni que han rubricat el director general de Nord Andorrà, David Forné i el cònsol major de la parròquia, J. Àngel Mortés.

Més d’onze mil espelmes il·luminaran els carrers, les places i els jardins del poble d’Ordino. L’encesa es farà a dos quarts de deu del vespre i hi haurà diferents concerts i actuacions en escenaris al carrer. La festa que anticipa l’arribada de l’estiu no es va poder celebrar els anys 2020 ni 2021 i es va fer per primera vegada l’any 2018.