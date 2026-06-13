El 12è Trofeu World Robot Olympiad posa en valor el talent, l’esforç i la passió dels joves per la tecnologia

L’Auditori del Centre de Formació Professional d’Aixovall ha acollit aquest dissabte la 12a edició de la World Robot Olympiad (WRO) Andorra, una jornada marcada per l’emoció, els nervis i la satisfacció de veure com infants i joves transformen mesos de preparació en solucions tecnològiques innovadores. Un total de 13 equips, formats per participants d’entre 8 i 18 anys, han afrontat els diferents reptes de robòtica educativa proposats en aquesta edició. Més enllà dels resultats, la competició ha estat una oportunitat perquè els joves demostressin el seu esforç, la seva capacitat de superació i el treball en equip desenvolupats al llarg de setmanes de preparació.
Els participants han viscut amb emoció cada prova, ajustant els darrers detalls dels seus robots, revisant programacions i afrontant amb concentració els reptes plantejats. Els nervis previs a cada ronda s’han combinat amb l’alegria de veure com el treball realitzat donava els seus fruits sobre el terreny de joc.
Sota la temàtica d’enguany, “Civilitzacions antigues”, els equips han hagut de dissenyar, construir i programar robots capaços de superar missions inspirades en el patrimoni històric i cultural de la humanitat. Les diferents categories han permès als participants afrontar desafiaments adaptats a la seva edat, posant en pràctica coneixements de programació, enginyeria i resolució de problemes.
En la categoria Star han participat un total de sis equips, Botcraft, Hola, Loopagobots, Nintendo Online, Robogo67 i Megarayos; la categoria Elementary ha comptat amb tres equips, TeamJJ, Patufets Cat i Robotics Laser; la categoria Junior ha comptat amb dos equips, Les tres bessones i Omega Force i, finalment, en la categoria Future Engineers, que s’ha inclòs aquesta edició per primera vegada, els equips participants han estat Dream Team i Xips i Tornavisos. En aquesta categoria els participants tenen 17 i 18 anys.
La World Robot Olympiad és molt més que una competició. És una experiència educativa que fomenta habilitats essencials per al futur, com el pensament computacional, la creativitat, la innovació, la perseverança i la capacitat de treballar en equip. Cada robot presentat és el resultat d’un procés d’aprenentatge en què els errors es converteixen en oportunitats de millora i cada repte superat reforça la confiança dels participants.
Andorra Telecom, organitzador de la competició, vol destacar especialment la implicació dels joves participants, de les seves famílies, dels entrenadors i dels centres educatius que fan possible aquesta iniciativa. El compromís i la dedicació demostrats per tots els equips evidencien el creixent interès de les noves generacions per la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques.
Amb aquesta dotzena edició, la World Robot Olympiad Andorra continua consolidant-se com una de les principals activitats de promoció de les vocacions STEAM al país, oferint als joves un espai on aprendre, experimentar i descobrir tot el potencial de la tecnologia per a transformar idees en realitat.