L’FMI avala la solidesa de l’economia andorrana en la primera visita institucional al Principat de la directora gerent

El cap de Govern, Xavier Espot, ha rebut aquest dissabte la directora gerent del Fons Monetari Internacional, Kristalina Georgieva. Es tracta de la primera visita institucional de la màxima dirigent de l’FMI al Principat, des de l’adhesió d’Andorra a aquest organisme el 16 d’octubre del 2020, una fita que ha contribuït a reforçar la credibilitat i la transparència del sistema econòmic i financer del país, segons el cap de Govern.
Durant la trobada, els representants han coincidit a destacar que els resultats dels darrers anys avalen la trajectòria compartida. En aquest sentit, la directora gerent de l’FMI ha subratllat els avenços d’Andorra des de la seva adhesió a l’organisme el 2020, especialment en el reforç de la capacitat institucional i de les estadístiques macroeconòmiques. En la mateixa línia, Kristalina Georgieva ha destacat que “el creixement, l’any passat, va arribar al 3,9% i el mercat laboral es troba prop de la plena ocupació”.
El cap de Govern ha coincidit en aquesta valoració positiva, tot posant en relleu que l’economia andorrana manté una notable capacitat d’adaptació i solidesa, i que ha superat les expectatives per segon any consecutiu. El 2025, el PIB va créixer un 3,9%, una taxa sensiblement superior a la de la majoria d’economies avançades i molt per sobre de la mitjana de la Unió Europea, estimada en l’1,6%.
Aquest dinamisme, segons Espot, també s’ha traslladat a les finances públiques: l’exercici 2025 es va tancar amb un superàvit del 2,54% del PIB, i es va assolir una nova fita en matèria de sostenibilitat financera, amb la reducció del deute públic fins al 29,4% del PIB.
A la trobada, segons el cap de Govern, han pogut abordar altres reptes per al país, com la qüestió de l’habitatge. En aquest sentit, Espot ha assegurat que l’FMI veu amb bons ulls les polítiques d’inversió que està duent a terme l’Executiu amb l’ampliació del parc públic d’habitatge a preu assequible.
Les relacions entre Andorra i la Unió Europea també han estat un dels punts tractats en aquesta trobada. L’estreta relació d’Andorra amb Europa ha estat un factor clau d’estabilitat i creixement, segons la directora gerent de l’FMI. L’Acord d’associació amb la Unió Europea ofereix una oportunitat per a anar més enllà, aprofundint l’accés al mercat únic europeu i ampliant les fonts de creixement d’Andorra, segons Kristalina Georgieva.
En el mateix sentit s’ha pronunciat el cap de Govern, que ha remarcat que “estem convençuts que l’acompanyament i l’expertesa del Fons Monetari Internacional continuaran essent un suport valuós per a preparar institucionalment i econòmicament el país davant els nous reptes que comporta aquest Acord”.
A més de la reunió institucional entre el cap de Govern i la directora gerent de l’FMI, s’han mantingut sessions de treball amb els responsables de les carteres d’economia i finances, Conxita Marsol i Ramon Lladós, així com amb representants de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA). Igualment, aquest migdia de dissabte ha tingut lloc una trobada amb els principals agents econòmics del país. Aquest conjunt de reunions ha servit per a reforçar el diàleg institucional i la cooperació tècnica, amb la voluntat de continuar avançant en l’homologació, la solidesa i la competitivitat de l’economia andorrana.
La visita de la directora gerent de l’FMI al Principat evidencia la consolidació de les relacions d’Andorra amb els organismes internacionals i el seu posicionament com a actor plenament integrat en la governança econòmica global.