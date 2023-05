Ei, tu! ‘Sense consentiment no punxa ni el DJ’

Presentació de la campanya d’Acció Feminista d’Andorra (AFdA)

Acció Feminista ha presentat aquest dijous la nova campanya d’estiu ‘Sense consentiment no punxa ni el DJ’. L’objectiu de l’associació és fomentar una cultura de respecte i la importància del consentiment en les relacions sexuals, especialment durant les festes majors. “Ser conscients del consentiment pot evitar moltes de les violències que després es viuen. Tots anem de festa i tots volem que la festa sigui per a tothom, la festa és per a tots i consentim tots en aquesta festa”, ha afirmat Laia Ferré, presidenta de l’associació.

Pel que fa a l’eslògan, Acció Feminista ha volgut utilitzar els termes que empren els joves, per a acostar-se al màxim al públic objectiu. “Hem usat aquest doble sentit del verb ‘punxar’, per a connectar amb ells i traslladar de manera més clara el missatge, sempre posant el consentiment en el centre”, ha assegurat Patricia Martins, membre d’AFdA.



Per a la producció de la campanya, Acció Feminista ha comptat amb la participació de l’artista valenciana Ame Soler (tresvoltesrebel). “Faig il·lustració feminista, a mi el que em mou són les causes socials i el feminisme i aquesta campanya ho és, sobretot em sembla molt important que vagi dirigida a les joves. He volgut fer una il·lustració fresca, i he reproduït una noia jove per a apel·lar el públic de la campanya, en un context de festa, però aquesta noia aixeca els auriculars, que és l’element fonamental dels DJs per a punxar i si els hi traiem, la música deixa de sonar i la dona agafa el poder, és a dir, sense consentiment no punxa ni el DJ”, ha relatat Ame Soler.



“Necessitem la col·laboració de les institucions. Aquesta campanya es fa gràcies a una part de la subvenció de l’àrea d’Igualtat del Govern. I també col·laboració dels comuns, de fet estem parlant amb ells, hem tingut un primer contacte i la predisposició és bona. Confiem poder tenir la implicació dels Comuns, de fet, necessitem la implicació de totes les institucions d’Andorra perquè funcioni i per a aconseguir l’objectiu final, unes festes segures i lliures de violències masclistes”, ha assegurat Laia Ferré.



Per això mateix, des de l’associació han preparat unes polseres especials per a cada parròquia, que es distribuiran durant les diferents festes majors. Aquestes simbolitzen el compromís de gaudir de les festes majors amb respecte i llibertat de decisió, especialment entre la població juvenil a partir de quinze anys. Així mateix, AFdA també ha previst una campanya activa a les xarxes socials durant tot l’estiu. “Volem que la campanya formi part de la festa”, ha explicat Laia Ferré.