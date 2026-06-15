El maig es va tancar amb una població resident a Andorra de 89.486 persones (+2,1%)

En data 31 de maig del 2026, la població resident al Principat d’Andorra ascendeix a 89.486 persones, la qual cosa suposa un augment del +2,1% (+1.804 persones) respecte al maig de l’any 2025. Aquest creixement es concentra principalment a les parròquies d’Escaldes-Engordany (+404 residents, +2,5%), Canillo (+341 residents, +5,6%), la Massana (+320 residents, +2,7%), Encamp (+297 residents, +2,2%), Ordino (+175 residents, +3,1%) i Sant Julià de Lòria (+162 residents, +1,6%). La parròquia que menys ha crescut ha estat Andorra la Vella (+105 residents, +0,4%).
Per nacionalitats, l’increment anual mesurat al mes de maig es concentra en el col·lectiu d’altres nacionalitats amb un total de +989 persones (+6,7%), seguit de les persones de nacionalitat andorrana amb +522 persones (+1,3%), de nacionalitat francesa amb +242 persones (+6,1%) i de nacionalitat espanyola amb +211 persones (+1,0%). Les persones amb nacionalitat portuguesa registren un decrement de 160 persones (-1,9%) respecte al mateix mes de l’any anterior.
El 73,3% de la població es concentra en el tram d’entre 15 i 64 anys i la població menor de 15 anys representa el 10,7%, mentre que la població de 65 anys o més suposa el 16,0% restant.
Pel que fa a la població registrada en els censos comunals a 31 de maig del 2026 (94.149 persones), hi ha un increment del +0,5% respecte a la població registrada del mateix mes del 2025 (93.703 persones).