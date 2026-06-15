El maig es va tancar amb una població resident a Andorra de 89.486 persones (+2,1%)

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Vista del nucli poblat de la vall central
Vista del nucli poblat de la vall central (SFGA)

En data 31 de maig del 2026, la població resident al Principat d’Andorra ascendeix a 89.486 persones, la qual cosa suposa un augment del +2,1% (+1.804 persones) respecte al maig de l’any 2025. Aquest creixement es concentra principalment a les parròquies d’Escaldes-Engordany (+404 residents, +2,5%), Canillo (+341 residents, +5,6%), la Massana (+320 residents, +2,7%), Encamp (+297 residents, +2,2%), Ordino (+175 residents, +3,1%) i Sant Julià de Lòria (+162 residents, +1,6%). La parròquia que menys ha crescut ha estat Andorra la Vella (+105 residents, +0,4%).

Per nacionalitats, l’increment anual mesurat al mes de maig es concentra en el col·lectiu d’altres nacionalitats amb un total de +989 persones (+6,7%), seguit de les persones de nacionalitat andorrana amb +522 persones (+1,3%), de nacionalitat francesa amb +242 persones (+6,1%) i de nacionalitat espanyola amb +211 persones (+1,0%). Les persones amb nacionalitat portuguesa registren un decrement de 160 persones (-1,9%) respecte al mateix mes de l’any anterior.

El 73,3% de la població es concentra en el tram d’entre 15 i 64 anys i la població menor de 15 anys representa el 10,7%, mentre que la població de 65 anys o més suposa el 16,0% restant.

Pel que fa a la població registrada en els censos comunals a 31 de maig del 2026 (94.149 persones), hi ha un increment del +0,5% respecte a la població registrada del mateix mes del 2025 (93.703 persones).

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