Edgar Montellà (Speedcar) entre els més ràpids a la 51a Pujada Sant Feliu de Codines

La màquina pilotada per Edgar Montellà (FotoEsport)

Després de gairebé tres mesos absent de la competició, Edgar Montellà (Speedcar-Pep Motor) va tornar molt motivat a Sant Feliu de Codines per a disputar la 51a edició de la pujada a l’esmentada localitat. El pilot va anar a la prova, tercera del certamen català de l’especialitat de la temporada, sense un objectiu preconcebut.

Al final, estava molt satisfet amb la segona posició, tant a la classificació absoluta com entre els CM Promo, sobretot tenint en compte que la jove promesa de la Muntanya a Catalunya, Jordi Vilardell Moreno, està un pas per davant de la resta de competidors.

Amb el canvi de data, habitualment els pilots anaven a Sant Feliu de Codines al final de la temporada. La longeva pujada del certamen català es va veure marcada per les altes temperatures. Amb tot, les quatre pujades previstes al programa horari es van poder disputar amb l’asfalt sec, sens dubte una “ajuda” per als participants a la sempre difícil prova de Sant Feliu.

Edgar Montellà, després de gairebé tres mesos sense competir, es va desplaçar a Sant Feliu de Codines amb l’excel·lent record de la seva participació a Alcover, però amb el dubte de quines serien les conseqüències d’estar tant de temps sense situar-se al volant de l’Speedcar. Un cop finalitzat el lliurament de trofeus, els pilot d’Encamp feia aquesta valoració: “Les coses han sortit millor del que esperava, he estat inactiu molts temps i faltava veure si podia estar al mateix nivell que els meus rivals”. La valoració molt positiva: “A part del “nen” Vilardell, el seu nivell és ara mateix superior, els he superat a tots i aquesta segona posició tant a l’scratch com entre els CM Promo, són com un triomf per a mi”. A més, afegia: “M’agradaria poder treballar una mica més amb els nous pneumàtics i treure’ls un millor rendiment… en fi hi ha opcions per a seguir progressant, la dificultat és tenir el temps necessari per a fer jornades test i millorar les prestacions de la nostra mecànica”.

El proper cap de setmana (dies 15 i 16 de juny), Edgar Montellà tindrà el proper repte a Andorra. Serà a la Pujada a Arinsal que serà vàlida per al certamen espanyol de l’especialitat, en conseqüència, donarà l’oportunitat al pilot andorrà de mesurar-se amb els protagonistes que lluiten pel títol de la categoria 3 del certamen esmentat, a més, fer-ho en un escenari ben conegut.