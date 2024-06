La Fundació ONCA i el Jambo Street Music presenten un concert amb un repàs dels millors musicals de la història

Una imatge del Jambo de l’any passat (Fundació ONCA)

L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) tornarà a participar en el marc del Jambo Street Music 2024, que se celebrarà del 13 al 15 de juny, en diverses localitzacions del centre històric d’Andorra la Vella. El de l’ONCA serà el concert inaugural i tindrà lloc aquest dijous, 13 de juny, a les 20.30 hores, al carrer Maria Janer (Escenari My Andbank), amb entrada lliure.

L’actuació, dirigida pel pianista i compositor andorrà, Kic Barroc, vol ser un acte festiu amb una travessa musical des de Gershwin fins a ABBA, passant per Lloyd Weber, Guinovart o Disney. Aquest concert proposa un viatge en el temps, a través dels millors musicals del s. XX, aquells que han fet vibrar a tantes generacions. Sota el títol “Musicals d’ara i sempre: de Broadway als Pirineus”, el concert comprarà amb un duet de cordes de l’ONCA, Àlex Arajol (violí) i Jordi Claret (violoncel), i un trio de Jazz amb Kike Pérez (bateria), Brady Lync (contrabaix) i Kic Barroc (piano).

A més a més, en la part vocal hi haurà un quartet format per Clara Renom (soprano), Laura Martin (mezzo), Martí Pons (tenor) i Miquel Gili (baix). En aquest sentit, Kic Barroc exposa que “el Jambo ja forma part de la tradició de la parròquia, que omple de vida el centre històric” i que és “un privilegi formar part del concert inaugural” a més, amb adaptacions “i arranjaments d’aquests temes tan emblemàtics”.

Per la seva banda, Oriol Vilella, director artístic del festival, comenta que “és un honor, un any més, poder fer una coproducció amb l’ONCA, que esperem que la col·laboració duri els anys que duri el festival. I afegeix que “enguany ens fa molta il·lusió aquest concert inaugural on hi ha tant talent del país, sigui amb els cantants, el Kic Barroc i el seu “combo”, com també amb el duet de cordes de l’orquestra. És emocionant veure com gent del país inicia projectes des de zero i que poden tenir un recorregut.





TEMPORADA 2024

«Musicals d’ara i sempre: de Broadway als Pirineus»

Dijous, 13 de juny de 2024, a les 20.30 hores

Carrer Maria Janer (Escenari My Andbank)

Entrada Lliure

Arranjament de Kic Barroc