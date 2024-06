Conferència de Juli Minoves a la Universitat d’Oxford

El nou rector de la Universitat d’Andorra, Juli Minoves (UdA / arxiu)

El rector de la Universitat d’Andorra (UdA), Juli Minoves, va pronunciar aquest passat divendres, 7 de juny una conferència a la Universitat d’Oxford, Anglaterra, titulada “Small States at the heart of the EU: The case of Andorra”. L’acte va tenir lloc al Harris Manchester College del prestigiós campus anglès en presència d’estudiants i professors del departament de Política i Relacions Internacionals (DPIR). Va durar una hora, seguida de trenta minuts de preguntes i respostes.

Convidat fa uns mesos, en la seva qualitat de professor universitari, pel Changing Character of War Centre, un centre de recerca adscrit a l’esmentat departament, Minoves va analitzar en la conferència els diversos enfocaments asimptòtics dels petits estats europeus a l’hora de trobar el seu propi model de relació amb la Unió Europa (UE). En el cas d’Andorra, va resseguir en detall tot el procés històric d’acostament, des de l’Acord d’unió duanera de 1990, passant per l’Acord de cooperació de 2004 i l’Acord monetari de 2011. Va acabar exposant en detall el contingut de les negociacions de l’Acord d’associació des de l’any 2015.