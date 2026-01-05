Dos turistes causen danys al pis on s’allotjaven, se’ls troba cocaïna i, per postres, injurien, agredeixen i causen lesions als agents

A la vila del Pas de la Casa, aquest diumenge, la Policia van detenir dos homes no residents de 32 i 36 anys, per un delicte contra la funció pública, contra la llibertat, contra l’honor i contra la salut pública. Els agents del servei de l’ordre van ser requerits en un immoble d’apartaments perquè els dos ocupants d’un d’ells havien causat danys al mobiliari de l’habitatge on es trobaven allotjats.
Al lloc, i en companyia del requeridor i responsable de l’immoble, els agents van accedir a l’interior i van poder constatar els fets denunciats. En la inspecció ocular, es va poder veure que al damunt d’un moble es trobava un plat amb restes d’un polsim blanc i un cartró en forma de cilindre.
En absència dels llogaters, el requeridor va facilitar la identitat dels interessats, que van ser localitzats i controlats posteriorment. Durant la interpel·lació, aquests van fer cas omís de les indicacions dels agents actuants, resistint-se, proferint diverses injúries, agredint i causant lesions als agents actuants.
En l’escorcoll efectuat als interessats, a l’interior de la cartera d’un d’ells, es va trobar amagada una bosseta amb restes de polsim blanc. El polsim blanc trobat en el decurs de la intervenció, va donar positiu en cocaïna al reactiu per la identificació de substancies estupefaents.