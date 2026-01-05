Arrestat un home per provocar aldarulls a l’exterior d’un local d’oci nocturn i intentar agredir als policies

Aquest diumenge, 4 de gener, a la vila del Pas de la Casa, el servei de Policia va controlar un home, no resident, de 42 anys, en ocasionar aldarulls a l’exterior d’un local d’oci nocturn, enfrontant-se al porter de l’establiment que no el deixava accedir a l’interior. L’interessat va llençar una barra de metall contra el porter, impactant aquesta contra un vehicle estacionat.
En interpel·lar-lo, va fer cas omís de les indicacions dels agents del servei de l’ordre, oposant una forta resistència i intentar agredir-los en el moment del seu control. Es va procedir a la seva detenció com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública.