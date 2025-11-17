Dos detinguts, en poques hores de diferència, a l’exterior d’un mateix local d’oci nocturn d’Andorra la Vella

La Policia ha detingut, aquest cap de setmana, un home de 24 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’honor per insultar els agents de policia que el van controlar la matinada de dissabte durant un servei de prevenció de sorolls a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella. Tot i haver intentat que entrés en raó i es calmés, el jove va continuar amb els insults i va acabar detingut.
La matinada de diumenge, curiosament a l’exterior del mateix local, la Policia va arrestar un altre home, de 26 anys, com a presumpte autor de delictes contra la Constitució, per injúries i insults xenòfobs als porters del local pel seu origen; així com per delictes contra l’honor i contra la llibertat, per insultar i amenaçar de mort els policies que hi van intervenir.