L’IPC se situa en el +2,7% a l’octubre

Segons informa aquest dilluns el Departament d’Estadística del Govern, la variació anual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) en base 2021 corresponent al mes d’octubre de 2025 és de +2,7% (setembre 2025: +2,8%). Quant a la inflació subjacent, se situa al +3,1% en relació amb el mateix mes de l’any anterior.
Aquest mes d’octubre, la variació mensual és de 0,1% a causa, principalment, d’un increment dels preus del grup “Béns i serveis diversos”. Per contra, hi ha el decreixement dels preus del grup “Transport” respecte al mes de setembre de 2025.
