Cap de setmana amb cinc arrestats per alcohol al volant

Pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol, el Cos de Policia ha detingut cinc persones aquest passat cap de setmana. Es tracta d’homes d’entre 39 i 57 anys arrestats amb taxes d’alcoholèmia de 0,89 a 2,72. Un d’ells, de 54 anys i detingut diumenge al vespre per un positiu d’1,44, va ser controlat pels agents a Andorra la Vella minuts després de tenir un accident de circulació de danys materials contra un altre vehicle i marxar del lloc dels fets.
Segons informa el servei de l’ordre, la resta de conductors que van donar positiu per conduir els seus vehicles sent positius en alcohol, van ser arrestats en diferents controls policials efectuats en diversos punts de la xarxa viària del Principat d’Andorra.