“Dignitat infinita”: el 13 de juny el Seminari Diocesà d’Urgell acollirà la 23a Càtedra de Pensament Cristià

La Càtedra de Pensament Cristià arriba a la seva XXIII edició i se celebrarà el dissabte, 13 de juny, a la sala d’actes del Seminari Diocesà d’Urgell, a la Seu d’Urgell. Enguany la Càtedra proposa una reflexió sobre la dignitat humana, entesa com a valor inherent a tota persona i sovint vulnerat en el món actual, a la llum de la Doctrina Social de l’Església i la Declaració Universal dels Drets Humans. Des de tres ponències complementàries, s’aborda aquesta qüestió al llarg de les diferents etapes de la vida: l’inici, el desenvolupament del recorregut vital i el seu tram final, amb una mirada ètica i antropològica sobre el respecte a cada persona com a ésser creat a imatge i semblança de Déu.
La inauguració anirà a càrrec del bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Mons. Josep-Lluís Serrano. Enguany hi participaran el Dr. David Lorenzo, director de l’Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull, amb la ponència“El respecte a la dignitat de la persona en les primeres etapes de la vida”; el Dr. Xavier Escribano, professor titular d’Antropologia Filosòfica de la Universitat Internacional de Catalunya, amb “Viure amb dignitat. La relació amb els altres”; i el Dr. Francesc Torralba, director de la Càtedra de Pensament Cristià i doctor en Filosofia i Teologia per la Universitat de Barcelona, amb “Pacificar el procés final de vida amb dignitat”. Les sessions es distribuiran en dues al matí i una a la tarda.
La Càtedra de Pensament Cristià és oberta al públic en general i convida totes les persones interessades en el diàleg interdisciplinari i la reflexió ètica a participar en aquest espai de formació i pensament. Per a participar-hi és necessària inscripció* prèvia, que es pot formalitzar fins al dilluns 8 de juny per correu electrònic a l’atenció de Pilar Martell, a despatx@bisbaturgell.org.
*La matrícula té un cost de 20€, i amb dinar de 35€.