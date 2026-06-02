L’Associació dels Condecorats francesos d’Andorra obre una nova convocatòria del Premi de Civisme per a la Joventut

L’Associació dels Condecorats de la Legió d’Honor i de l’Ordre Nacional del Mèrit Francès (ACLHMF), amb el suport del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, ha obert una nova convocatòria del Premi de Civisme per a la Joventut, una iniciativa destinada a reconèixer joves d’Andorra que destaquen pel seu compromís, la seva solidaritat i la seva implicació amb la comunitat. Ajudar una persona gran. Defensar un company o companya. Crear una iniciativa solidària. Protegir el medi ambient. Escoltar, acompanyar, implicar-se. «Moltes vegades, els actes que transformen una societat comencen amb gestos senzills. Gestos que sovint passen desapercebuts, però que tenen un impacte profund en les persones i en la comunitat», argumenten els impulsors de la convocatòria..
El president de l’Associació, Josep Dallerès, destaca que “massa sovint associem l’èxit només als grans resultats, quan en realitat una societat avança gràcies a persones capaces de tenir cura dels altres, d’implicar-se, de ser valentes en situacions difícils i d’actuar amb generositat. Amb aquest premi volem donar visibilitat a una joventut compromesa, solidària i exemplar, que representa una esperança real per al futur del país”. El premi vol posar en valor joves d’Andorra que, individualment o col·lectivament, contribueixen a construir una societat més humana, respectuosa i cohesionada.
La convocatòria s’adreça a alumnat de segona ensenyança, batxillerat i formació professional dels diferents sistemes educatius del país, així com a joves menors de 20 anys no escolaritzats.
Dues categories per a reconèixer el compromís:
- Premi Individual de Civisme
- Premi Col·lectiu de Civisme
L’Associació fa una crida als centres educatius, comuns, entitats socials, ONG, cossos especials, associacions i societat en general del país perquè ajudin a identificar i animar el jovent a presentar candidatures que destaquin per la seva actitud exemplar, el seu esperit solidari o la seva capacitat de generar impacte positiu al seu entorn.
Es busquen històries reals. Històries de joves que actuen, que s’impliquen i que fan avançar la societat des del respecte, la convivència i el compromís amb els altres.
El jurat valorarà especialment:
- L’impacte social de les iniciatives
- La capacitat d’inspirar altres joves
- L’originalitat dels projectes
- La continuïtat i sostenibilitat de les accions
Calendari de la convocatòria:
S’acceptaran candidatures fins el 2 d’octubre, a les 17.00 h.
Els guardons inclouen una dotació econòmica de 600 euros, així com un diploma i una placa commemorativa.
Les bases dels premis es poden consultar a: https://andorre.anmonm.org/actions-jeunesse/civisme-et-engagement-citoyen-1007823.
Les candidatures es poden presentar a: condecorats.fr@andorra.ad.
«Perquè el civisme també mereix ser reconegut. Perquè hi ha joves que, amb els seus actes, ens recorden cada dia el valor del compromís i de la solidaritat», assenyalen des de l’organització.