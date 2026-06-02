Jocs en català: «A jugar! – Corb Mitjonet»

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: «A jugar! – Corb Mitjonet».
Aquest joc que presentem és un llibre rellotge amb agulles per a aprendre les hores. També disposa del pòster del corb Mitjonet per a poder-lo pintar i un joc de memòria de 60 peces de cartró. «A jugar! – Corb Mitjonet» és un joc recomanat per a un públic infantil entre els 3 i els 5 anys. El seu fabricant és La Galera.
